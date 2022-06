 Traumahelikopter verloor motorluik in februari

Op 7 februari jongstleden heeft een traumahelikopter van het UMC Groningen tijdens een vlucht een motorluik verloren boven Bunne, in de buurt van Eelde. Dat meldt RTV Noord.

De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) spreekt van een ‘ernstig incident’. De helikopter was opgeroepen om hulp te verlenen bij een ongeluk. Kort daarna werd de oproep geannuleerd en keerde de helikopter terug naar de luchthaven bij Eelde.

Vreemd geluid

Tijdens de terugvlucht hoorde de bemanning van de traumahelikopter opeens een vreemd geluid, maar de vlucht verliep verder zonder problemen. Na de landing werd duidelijk dat het toestel onderweg een motorinspectieluik was verloren. Het luik is ongeveer zestig bij dertig centimeter groot. De Onderzoeksraad is nog bezig met het onderzoek naar de oorzaak van het incident.

Traumaheli’s in Nederland

In totaal worden er vier helikopters ingezet als zogenaamde Lifeliner. Deze zijn gestationeerd in Amsterdam (VUMc, Lifeliner 1), Rotterdam (Zestienhoven, Lifeliner 2), Nijmegen (vliegbasis Volkel, Lifeliner 3) en Groningen (vliegveld Groningen, Lifeliner 4). Tevens zijn er twee reserve toestellen. Tijdens de coronapandemie zijn de traumahelikopters vele malen ingezet voor vervoer van COVID-19 patiënten. Vaak werden coronapatiënten overgebracht naar andere ziekenhuizen om de spreiding van patiënten te realiseren. De helikopters zijn met name ingezet voor het vervoer van Intensive Care-patiënten.