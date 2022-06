KLM mag nieuwe piloten niet naar vaccinatiestatus vragen

KLM mag niet naar de vaccinatiestatus van nieuwe piloten vragen heeft de Amsterdamse rechtbank bepaald. Aldus de rechter ontbreekt de operationele noodzaak voor een dergelijk besluit. KLM zegt in een reactie de uitspraak te bestuderen.

De pilotenvakbond VNV wilde van de rechter weten of KLM legitiem handelt nu het alleen nog maar gevaccineerd vliegend personeel aanneemt. De vaccinatieplicht tegen corona zou indruisen tegen eerdere afspraken met de maatschappij. Aldus KLM is er bij de vaccinatie-eis voor nieuw personeel sprake van onrechtmatig dan wel discriminatoir beleid. Daar ging de rechter echter niet in mee, zo meldt VNV, die blij is met de uitspraak. VNV onderschrijft de positie van de overheid dat vaccineren belangrijk is, maar dat vaccinatieplicht door de werkgever niet is toegestaan.

De rechter heeft KLM, onder straffe van een dwangsom van 100.000 euro per overtreding, per direct verboden de vaccinatiestatus te gebruiken om kandidaten af te wijzen. “Als KLM aantoonbaar kan maken dat in de toekomst wel operationele problemen ontstaan door reisrestricties van haar personeel, dan is de VNV altijd bereid te zoeken naar oplossingen die geen disproportionele inbreuk zijn op haar (kandidaat)piloten”, zegt de vakbond.

Alternatieven

In diverse andere landen wordt van personeel van luchtvaartmaatschappijen dat ze gevaccineerd zijn. Het gaat onder meer om landen in Zuid-Amerika, Canada, Singapore en Thailand. Ook binnen Europa is een vaccinatie of een negatief testbewijs soms verplicht. Volgens KLM is volledige inzetbaarheid in het netwerk al jaren een eis bij de wervingsprocedure. Door de eisen in het buitenland zou ook de vaccinatiestatus hier dus nu onderdeel van zijn geworden. Om ook in de toekomst de planningen rond te krijgen, wordt daarom van nieuw personeel vaccinatie verlangd.

VNV erkent de praktische overweging van KLM maar tilt zwaarder aan de rechten van de potentiële werknemer. “Het belang van KLM om haar planning rond te krijgen is eveneens aanwezig, maar weegt niet zo zwaar als de rechten van de kandidaat-vliegers.” De rechter wijst op alternatieven, zoals het afnemen van testen waarmee “het doel van een werkzame planning ook bereikt kan worden”.