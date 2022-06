Provincie Limburg beslist over wel of niet openhouden MAA

Maastricht Aachen Airport (MAA) mag openblijven. Dat werd vrijdagmiddag bekend gemaakt tijdens de Statenvergadering.

Het VVD-amendement is volgens 1Limburg ondertekend door het CDA, PVV, SVL en Lokaal-Limburg. De luchthaven moet zich echter wel aan een aantal strenge voorwaarden houden. Zo moet MAA vóór eind dit jaar met een businesscase komen. Dat houdt onder meer in dat het aantal mensen dat ernstige hinder ervaart op 1 januari 2025 maximaal 5600 mag zijn, maar in 2035 moet dat gereduceerd zijn tot 4200. Tevens moet er een omgevingsfonds komen met als doel dat de overlast voor omwonenden vermindert.

Conceptrapportage

Op dit moment is lang gewacht. In december vorig jaar kwam de provincie Limburg met een conceptrapportage waaruit bleek dat een sluiting van MAAt het ‘gunstigste scenario’ zou zijn. Dit was gebaseerd op de kosten en baten van de luchthaven. Op de korte termijn zou het openhouden echter de beste optie zijn, maar op de lange termijn scheelt het honderden miljoenen. Ervan uit werd gegaan dat een sluiting 150 miljoen euro zou kosten, maar uit een kostenberekening die bedrijven lieten maken om een eventuele schadeclaim in te kunnen dienen bleek dat dit bedrag opliep tot 326,5 miljoen. Al begin januari voelden bedrijven die onzekerheid. Zij kregen onder meer te maken met ordervliezen en klanten die afhaakten.

Meevallers voor Maastricht Aachen Airport

Ondanks de onzekerheid gaf Schiphol aan een samenwerking met MAA te willen onderzoeken. Er lagen twee scenario’s op tafel. In het eerste scenario neemt het grootste vliegveld van Nederland geen belang in MAA, maar komt er wel een samenwerking op het gebied van onder meer exploitatie en vastgoedontwikkeling. In het tweede scenario neemt Schiphol wel een belang. Actiegroepen waren van mening dat het Noord-Hollandse vliegveld daarmee de redder in nood van MAA zou zijn. Volgens hen zou de ‘uitkomst (van vandaag, red.) al vastliggen’. Tevens kreeg het Zuid-Limburgse vliegveld steun uit onverwachte hoek. Terwijl de provincie Limburg eigenaar van de luchthaven is, sprak een handvol politieke partijen uit de Tweede Kamer uit dat het belang van MAA als vrachtvliegveld gewaarborgd moet worden.