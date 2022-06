Schiphol start vanaf vandaag met pilot

Veel reizigers komen tegenwoordig uren van tevoren naar Schiphol om een goede tijdsbuffer op te bouwen voordat hun vlucht vertrekt. Echter, vanaf vandaag is de vertrekhal alleen toegankelijk voor reizigers die binnen vier uur vertrekken.

De pilot maakt deel uit van het actieplan dat Schiphol onlangs presenteerde. De reizigers die niet binnen die window vertrekken, wordt gevraagd te wachten op Schiphol Plaza. Tevens presenteert het grootste vliegveld van Nederland in het actieplan dat reizigers een poging moeten doen zo weinig mogelijk bagage mee naar de luchthaven te nemen. Schiphol geeft aan dat mensen hun handbagage in de ruimbagage kunnen doen, óf dat zij met maximaal één stuk handbagage op reis gaan. Bij die laatste optie kunnen reizigers gelijk naar de security zonder dat ze zich hoeven te melden bij de incheckbalies.

Rijen vermijden

Deze maatregelen moeten ervoor zorgen dat de rijen bij de check-in en veiligheidscontroles beter verspreid worden en sneller verlopen. “Tijdens de meivakantie zijn we direct van start gegaan met het ontwikkelen en uitvoeren van oplossingen voor de drukte op de luchthaven. Deze maatregelen zijn onderdeel van het eerder gepresenteerde actieplan voor de zomer. Hiermee werken we aan een aangename Schiphol-ervaring. Uit simulaties blijkt dat dit de meest efficiënte manier is om door de controles te gaan. Vanzelfsprekend houden we de situatie nauwlettend in de gaten”, aldus Patricia Vitalis, directeur Airport Operations op Schiphol, in een verklaring.

Vroeg naar Schiphol

Steeds meer reizigers kwamen de afgelopen tijd vroegtijdig naar de luchthaven om hun vlucht niet te missen. Echter, dat is juist de oorzaak dat er veel lange rijen ontstaan. Tevens zijn de incheckbalies dan nog niet eens geopend. De luchthaven wil alles in het werk stellen om de wachttijden zo beperkt mogelijk te houden. Evenals vorige maand wordt extra personeel ingezet, waaronder kantoormedewerkers.

Vlieg je binnenkort vanaf Schiphol? Reis dan met zo min mogelijk bagage en houd er rekening mee dat je vanaf 4 uur voor je vlucht welkom bent in de vertrekhal. Zo help je ons de rijen bij de incheck en securitycontrole beter te spreiden. https://t.co/vgGte69e8S — Schiphol (@Schiphol) June 2, 2022