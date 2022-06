Goed nieuws voor Hilversum Airport

Hilversum Airport krijgt groenlicht van de coalitie van de gemeente om de komende jaren te verduurzamen.

Dat staat in het coalitieakkoord (2022-2026) dat Hart van Hilversum, VVD, GroenLinks en het CDA onlangs tekenden. Samen zijn de partijen goed voor 21 zetels in de gemeenteraad, een ruime meerderheid (totaal 37 raadsleden). Daarnaast staat in het akkoord dat er geïnvesteerd mag worden in faciliteiten voor vliegers en bezoekers alsook in de veiligheid. “We hebben de intentie de huurovereenkomst met het vliegveld te verlengen. Zo willen we het vliegveld perspectief geven de huidige functie voor de lange termijn door te zetten en tevens te verduurzamen”, schrijven de partijen in het coalitieakkoord.

Hilversum Airport dankbaar

Hilversum Airport is blij met het besluit van de politieke partijen. “Dat is natuurlijk heel goed nieuws!”, begint het bestuur van de luchthaven in een verklaring. “We danken alle betrokken politieke bestuurders en fracties voor dit vertrouwen. Er ontstaat hierdoor een basis voor investeringen die een lange afschrijvingstermijn hebben, zoals een zonnepark of zonnepanelen op hangardaken.” Zij vult aan dat het vliegveld een ‘onmisbare schakel’ is in het netwerk van de kleinere luchthavens. Naast recreatie zorgt Hilversum Airport voor werkgelegenheid en logistieke functies.

Langste dag

Tevens deed de luchthaven vorig jaar mee aan de ‘Langste dag’. Twaalf Nederlandse vliegvelden namen hieraan deel. Zij waren geopend tot ten minste 22:00 uur ’s avonds, beter bekend als ‘Einde UDP’ (kwart over tien ’s avonds). De velden introduceerden speciale acties, zoals korting op het landingsgeld en/of in de lokale horeca. Hilversum Airport hanteerde een tarief overland van 12,50 euro en lokaal 7,50 euro.