KLM doet oproep aan andere maatschappijen

KLM annuleert dit Pinksterweekend wederom vluchten. Dat aantal kan oplopen tot vijftig per dag.

Gedupeerde reizigers worden omgeboekt naar andere vluchten. Tevens maakt KLM op andere vluchten stoelen vrij zodat mensen die hun vlucht of overstap niet halen alsnog op een ander tijdstip op dezelfde dag naar hun bestemming kunnen vliegen. De luchtvaartmaatschappij laat in een verklaring weten te kiezen voor het schrappen van vluchten om op die manier bij te dragen aan een beheersbare situatie op de luchthaven. Afgelopen weken ontstonden lange rijen voor de security en mensen raakten daardoor een enkele keer zelfs slaags. KLM is zich ervan bewust dat de plannen van reizigers anders lopen dan gepland. Aan de andere kant vraagt zij begrip voor deze situatie. De airline voegt daaraan toe dat zij deze acties neemt in het belang van de klant. KLM hoopt dat andere maatschappijen dezelfde stappen nemen.

Proef van KLM

Naast een pilot waar Schiphol gisteren mee startte, past KLM haar werkwijze eveneens aan door ervoor te zorgen dat bagage later bij de vliegtuigen aankomt. Op die manier hoeft het grondpersoneel de koffers niet meer van boord te halen wanneer reizigers hun vlucht niet halen.

Opnieuw annuleringen

Het is de niet de eerste keer dat KLM (noodgedwongen) vluchten annuleert. Toen het grondpersoneel van de maatschappij in april staakte, zag KLM zeven vluchten geannuleerd worden. In de weken daarop ontkwam de luchtvaartmaatschappij daar opnieuw niet aan. Om de invloed hiervan zoveel mogelijk te beperken nam KLM poolshoogte bij Rotterdam The Hague Airport. Corendon deed hetzelfde. Transavia en TUI buurtten eveneens bij andere luchthavens.