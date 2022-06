Aeroflot A330 vlak voor vertrek in beslag genomen

Een Airbus A330 van Aeroflot werd op instructie van de luchtverkeersleiding afgelopen donderdag ervan weerhouden om op te stijgen. Het toestel stond op het punt vanuit Colombo (Sri Lanka) naar Moskou te vertrekken.

Een dag eerder arriveerde de machine om 10:10 uur lokale tijd vanuit Moskou Sheremetyevo International Airport. Volgens gegevens van Flightradar24 zou het vliegtuig, met registratie RA-73702, de volgende dag terugvliegen naar Rusland. “De luchtverkeersleiding heeft een bevel ontvangen om SU289 tegen te houden. We zijn niet op de hoogte van de reden, maar we horen dat het iets te maken heeft met een commercieel geschil”, aldus een ambtenaar in Colombo tegenover Gulf News. Op dat moment zaten volgens de luchtvaartautoriteiten van Sri Lanka circa tweehonderd mensen aan boord. De passagiers en bemanningsleden verlieten de A330 en werden ondergebracht in hotels.

Colombo Commercial High Court has issued an enjoining order preventing a #Moscow-bound flight under Russia’s flagship carrier Aeroflot from leaving SriLanka.



The first picture of #Aeroflot detained in Bandaranaike International Airport #Srilanka 👇@flightradar24 @RadarBox24 pic.twitter.com/A3QyMmogll June 3, 2022

Rechtbank ontvangt klacht

Het ‘commerciële geschil’ duidt volgens een ambtenaar van de luchthaven op een bevel van de rechtbank van Colombo. Later werd bekend dat dit bevel inhoudt dat het Aeroflot-vliegtuig Sri Lanka in ieder geval niet mag verlaten. Rechter Harsh Sethunga legde de airline dat verbod op als gevolg van een klacht van Celestial Aviation Trading Limited uit Ierland. Dit bedrijf zou de eigenaar zijn van het desbetreffende vliegtuig. Het bevel geldt in ieder geval tot 16 juni. De A330 staat volgens Flightradar24 dan ook nog steeds aan de grond in Sri Lanka.

Terugkeer vliegtuigen

Het is niet ondenkbaar dat dit een poging is de geleasede vliegtuigen terug te krijgen. Een van de westerse sancties tegen Rusland als vergelding op de oorlog in Oekraïne is dat de huurcontracten met Russische maatschappijen opgezegd moesten worden. In totaal hebben luchtvaartmaatschappijen uit Rusland 980 passagiersvliegtuigen in dienst, waarvan er 777 geleased worden. Echter, al vrij snel na de sanctie volgde een reactie van Aeroflot en andere Russische maatschappijen die de toestellen weigerden terug te sturen. Daarmee werd het voor de leasebedrijven onmogelijk de vliegtuigen terug te krijgen. Daarnaast zette de Russische president Vladimir Poetin twee weken later zijn handtekening onder een nieuwe wetgeving met ‘steunmaatregelen’ voor de burgerluchtvaart waarin staat dat maatschappijen uit Rusland de gehuurde vliegtuigen mogen houden en exploiteren. De desbetreffende A330 stond tot april dan ook te boek als VQ-BMY.