Nederlandse luchtvaartmaatschappijen ketsen voorstel minister af

KLM, Transavia en TUI zien het niet zitten om tijdens de zomer vluchten samen te voegen. Zij reageren daarmee op een oplossing van Mark Harbers, minister van Waterstaat & Infrastructuur.

Harbers liet eerder deze week in de Tweede Kamer weten dat dit ervoor kan zorgen dat de verwachte zomerdrukte op Schiphol zoveel mogelijk beperkt wordt. In dat idee zien KLM, Transavia en TUI echter niets. Reden: bij hen is het aantal boekingen dusdanig hoog, dat het überhaupt vrijwel niet eens mogelijk is vluchten samen te voegen. KLM zit deze zomer op een bezettingsgraad van circa zeventig tot tachtig procent, terwijl TUI daar nog eens tien procent bovenop zit. Voor Transavia geldt hetzelfde, alleen noemt zij geen exacte percentages.

Hoge bezettingsgraad

Naast de hoge bezettingsgraad denkt KLM dat de oplossing geen zoden aan de dijk zet. “Het samenvoegen van vluchten, zoals geopperd door de minister, is geen optie. Het voorkomt geen drukte op Schiphol”, zegt een woordvoerder tegen de Telegraaf. “Stoelen die nog beschikbaar zijn, worden gebruikt voor reizigers om te boeken die om wat voor reden dan ook niet met hun oorspronkelijke vlucht vliegen.” TUI sluit zich daarbij aan. “De opmerking van de minister vinden wij heel interessant, want wij hebben geen halfvolle vluchten.” Transavia houdt het echter in het midden, maar ziet er voorlopig vanaf. “Mocht het gebeuren dat vluchten niet vol zijn, dan voegen we die als vanzelfsprekend samen als dat mogelijk is. Daar is nu geen sprake van”, aldus de een woordvoerder van de maatschappij.

Meer maatregelen

Hiernaast zijn meer maatregelen genomen om de drukte het hoofd te bieden. De luchthaven kwam met een actieplan. Afgelopen dinsdag werd bijvoorbeeld een akkoord bereikt tussen Schiphol en vakbonden over onder meer de roosters, werktijden, het gratis parkeren en de inzet van de Marechaussee op piekmomenten. Daarnaast startte het grootste vliegveld van Nederland met een pilot waarmee alleen reizigers die in een window van vier uur voor vertrek welkom zijn op Schiphol. Donne Duives, docent transport en planning aan de TU Delft en gespecialiseerd in mensenmassa’s vindt deze aanpak logisch. Ze noemt vier manieren om met drukte om te gaan waarvan er in de afgelopen weken al een veel in praktijk zijn gebracht. “‘Mensenstromen uit elkaar trekken, nieuwe rijen maken en zo vroeg mogelijk ingrijpen”, aldus de ‘massa-expert’ in NRC. “Ook kun je de ruimte zo groot mogelijk maken, obstakels weghalen. Verder kun je kijken of je ruimte kunt toevoegen, mensen verder verspreiden zodat ze elkaar minder tot last zijn. Als die opties het gewenste effect nog niet hebben, rest er maar één ingreep: minder mensen tegelijk toelaten.” Ze bepleit goede informatievoorziening zodat mensen weten waar ze aan toe zijn, dat schept vertrouwen. “Maar ja, één verhaal in de media over iemand die toch zijn vlucht miste en het vertrouwen is weer weg.”