Aeroflot neemt maatregelen na in beslag genomen A330

De take-off van een Airbus A330 van Aeroflot werd vorige week op de luchthaven van Colombo (Sri Lanka) voorkomen. In reactie annuleert de Russische luchtvaartmaatschappij nu alle vluchten naar die bestemming.

Aeroflot voerde afgelopen weekend alleen nog repatriëringsvluchten uit om de reizigers die daardoor niet meer naar Moskou konden terugvliegen op te halen. De eerste vlucht, die onder hetzelfde vluchtnummer naar Colombo vloog als gedurende reguliere lijndiensten, werd zaterdag uitgevoerd. Daags daarop vloog de maatschappij voor de tweede keer op en neer. “Aeroflot schort de commerciële vluchten naar Colombo (Sri Lanka) voor de onmiddellijke periode op vanwege een onbetrouwbare situatie met betrekking tot de onbelemmerde vluchten van de luchtvaartmaatschappij naar Sri Lanka. De verkoop van tickets voor vluchten naar Colombo is tijdelijk stopgezet”, zegt Aeroflot in een verklaring aan de Economic Times.

Herregistratie A330

Dat de A330 in beslag is genomen is het gevolg van een rechtelijk bevel waarom de Ierse eigenaar van het vliegtuig had gevraagd. Het toestel, met registratie RA-73702 (voorheen VQ-BMY), werd door GECAS en AerCap aan Aeroflot verhuurd. Toen Rusland Oekraïne binnenviel, kondigde de Europese Unie sancties af die onder meer inhielden dat de huurovereenkomsten van leasebedrijven met Russische maatschappijen opgezegd moesten worden. In april besloot Aeroflot daarom de A330 opnieuw te registreren. Gevolg: het is voor leasemaatschappijen nóg moeilijker om de machines terug te krijgen.

Vliegtuigen terugkrijgen moeilijk

Russische luchtvaartmaatschappijen doen er alles aan de geleasede toestellen in dienst te houden. In totaal maken zij gebruik van 980 passagiersvliegtuigen waarvan er 777 gehuurd worden. De vloot zou in geval van teruggave van die machines massaal inkrimpen. Om dat te voorkomen besloten de Russen begin maart dat westerse leasevliegtuigen niet meer over de landsgrenzen heen mochten vliegen. Daardoor werd het voor leasebedrijven al praktisch onmogelijk de toestellen terug te krijgen. Daarnaast tekende de Russische president Vladimir Poetin een nieuwe wetgeving wat ertoe zou leiden dat de vliegtuigen eigendom werden van de Russische maatschappijen.