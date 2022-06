Duitsland schaft Chinook-helikopters aan

Duitsland heeft gekozen voor de Boeing CH-47F Chinook als nieuwe transporthelikopter voor de luchtmacht. Zestig van deze middelzware helikopters zullen vanaf 2025 in gebruik worden genomen, maakte het Duitse Ministerie van Defensie bekend.

De toestellen worden aangeschaft ter vervanging van de CH-53 Sea Stallion. Deze helikopters bereiken in 2030 het einde van hun levensduur. Begin jaren ’70 kocht Duitsland 110 CH-53G zware transporthelikopters van het Amerikaanse Sikorsky. Daarvan zijn er nu nog ongeveer zestig operationeel. Deze toestellen werden in de loop van de jaren een paar keer gemoderniseerd, de laatste keer vanaf 2012.

Der CH-47F Chinook soll der neue schwere Transporthubschrauber für die #Bundeswehr werden. Mit diesem Modell stärken wir unsere Kooperationsfähigkeit in Europa. Er ist modern, erprobt & wird er bereits von #NATO-Partnern genutzt. Das Parlament muss dem noch zustimmen. pic.twitter.com/houOlAW2jj June 1, 2022

Het traject naar een nieuwe transporthelikopter voor de Duitse Bundeswehr verliep niet bepaald soepel. In oktober 2020 besloot de Duitse minister van Defensie zelfs helemaal te stoppen met de aanbesteding. Voornaamste reden was de oplopende kostprijs van de beoogde nieuwe helikopter. De andere kandidaat, de Sikorsky CH-53K King Stallion, leek een logische opvolger van de huidige CH-53G. Maar met een stuksprijs van meer dan 100 miljoen US dollar, was deze ook aanzienlijk duurder dan de Chinook van concurrent Boeing.

Voor de huidige overeenkomst is Boeing een partnerschap aangegaan met Airbus Helicopters en een aantal andere Duitse luchtvaartbedrijven. De geschatte waarde van het contract is ongeveer vijf miljard euro. Dit zal worden bekostigd uit het speciale defensie-investeringsfonds, dat Duitsland heeft ingesteld na de Russische invasie van Oekraïne. Het Duitse parlement moet de aanschaf nog wel goedkeuren.

“We hebben de voor- en nadelen en de risico’s zorgvuldig afgewogen en vervolgens unaniem voor dit model gestemd. De Chinook is modern en beproefd. Met dit model versterken we ons vermogen om samen te werken in Europa. Bovendien krijgen we hier een grotere vloot en worden we flexibeler”, zegt minister van Defensie Christine Lambrecht in een verklaring.