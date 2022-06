Hervatting levering 787 goed nieuws voor Boeing

De Amerikaanse lucht- en ruimtevaartgigant houdt vast aan zijn doelstelling om deze zomer de leveringen van de Boeing 787 te hervatten.

David Calhoun, CEO van Boeing, is optimistisch over de voortgang van de besprekingen tussen Boeing en de Federal Aviation Administration (FAA) over het 787-programma. Vorige maand was de FAA niet tevreden waardoor het programma wederom vertraging opliep. CEO David Calhoun sprak afgelopen week zijn vertrouwen uit in het Boeing 787 Dreamliner-programma. Het bedrijf heeft sinds juni vorig jaar geen Dreamliner meer afgeleverd en ongeveer 115 vliegtuigen gebouwd in afwachting van levering.

De FAA keurde eerder delen van Boeings documentatie van veiligheidsinspecties af en stelde dat deze onvolledig waren . Dit leidde tot de vrees dat de leveringen van Boeing 787 Dreamliner misschien toch niet worden hervat in 2022. Toch blijft Calhoun optimistisch: “Ja, ik heb die rapporten ook gelezen en ik houd alles nauwlettend in de gaten. De relatie met de FAA in deze kwestie is transparant geweest vanaf het begin. (…) We werken samen en komen hieruit.’ De vliegtuigfabrikant heeft de documentatie eind april opnieuw ingediend in de hoop dit jaar de leveringen te mogen hervatten. Ondanks de tegenslag is de fabrikant ervan overtuigd dat het goed komt.

Felle kritiek

Afgelopen maanden kwam er uit verschillende hoeken felle kritiek op Boeing als gevolg van de problemen bij de vliegtuigbouwer. Zo wond Ryanair-topman O’Leary er in mei geen doekjes om: “Momenteel hebben we het gevoel dat het management van Boeing als een kip zonder kop rondloopt, niet in staat is om vliegtuigen te verkopen, en de vliegtuigen die ze nog wel afleveren komen te laat. Óf het bestaande management moet beter zijn best doen óf ze moeten het management vervangen.” Volgens O’Leary moet Boeing ervoor zorgen dat de problemen met de vertragingen van vliegtuigen en de productieproblemen van ‘niet alleen de MAX, maar ook de MAX 10 en de 787′ worden opgelost.