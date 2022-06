Businessclass-passagier ziet beweging in maaltijd | Video

Een passagier in de businessclass van American Airlines werd getrakteerd op kleine beestjes in zijn salade.

Ricky James zat aan boord van een vlucht vanuit Frankfurt naar Dallas Forth Worth International Airport toen hij de ontdekking deed. Op Twitter uitte de passagier zijn ongenoegen. James schreef dat hij 10.000 dollar betaalde voor de vlucht naar de Verenigde Staten. In ruil daarvoor kreeg hij ‘levende insecten’ in zijn maaltijd. Hij vervolgde dat het cabinepersoneel het ‘weglachte’ en vroeg ‘of hij een andere salade wilde’. Bij de tweet plaatste de man een filmpje waarin door een doorzichtig plasticfolie boven de salade verschillende bewegende zwarte spikkeltjes te zien zijn. Om te bewijzen dat hij dit in businessclass meemaakte, filmde hij zijn ticket. Op de tweet wordt vol ongeloof gereageerd. “Krijg je je 10.000 dollar terug?”, vroeg iemand zich af, terwijl een ander grapte: “Zij (American Airlines, red.) geven waarschijnlijk een voucher van 200 dollar.”

@AmericanAir here is a video I took from my flight today from FRA to DFW. Business class was over $10,000 round trip and this is the quality of service… food with live bugs being served and a staff that simply laughed it off and asked if I wanted a different salad. pic.twitter.com/eJOmwo921n June 2, 2022

American Airlines bezorgd

American Airlines reageert geschokt op de onaangename vondst. “We zijn bezorgd over dit rapport, want wat de klant beschrijft voldoet niet aan onze normen. We onderzoeken deze zaak en werken rechtstreeks samen met onze cateringleverancier in Frankfurt. Een lid van ons team heeft contact opgenomen met de klant om zich te verontschuldigen en meer te weten te komen over zijn ervaring”, licht de maatschappij toe tegenover The New York Post. Gate Gourmet, dat verantwoordelijk was voor de catering, reageerde nog niet op de ervaring van de passagier.

Opnieuw verantwoording Gate Gourmet

Het is niet de eerste keer dat American Airlines en Gate Gourmet overhoop liggen. In 2017 legde de maatschappij tijdelijk de samenwerking met de cateraar vanaf Los Angeles stil nadat tijdens een veiligheidsaudit bij de faciliteiten van Gate Gourmet de bacterie listeria aangetroffen werd. Echter, nadat voedselveiligheidsexperts hun intrede deden, hervatte American Airlines de samenwerking met Gate Gourmet. De cateraar moet zich nu aan strenge voedselveiligheidsnormen houden. Listeria kan koorts en diarree veroorzaken. In het ergste geval heeft het binnenkrijgen van Listeria een fatale afloop.