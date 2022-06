VNC ontevreden over overheid

De Vereniging Nederlands Cabinepersoneel (VNC) ziet de Nederlandse staat als groot aandeelhouder van de luchthaven Schiphol als grote verantwoordelijke voor de heisa aldaar.

De VNC zou ontevreden zijn over de houding en het handelen van de overheid omdat het belang van het personeel niet goed in overweging wordt genomen. Zo wordt er verwacht dat KLM personeel inlevert voor leningen die zij moet afbetalen.

“De Nederlandse staat wilde Schiphol koste wat kost de goedkoopste luchthaven van Europa maken. De laagste tarieven, de laagste lonen, alleen maar sturen op kosten in plaats van op personeel. Daar plukken we nu allemaal de zure vruchten van. Het is ongelooflijk slecht geregeld en onbegrijpelijk dat diezelfde overheid dezelfde fout maakt bij KLM en nu ook alleen op kosten wil sturen. Geen loonsverhogingen, geen ruimte voor groei. Bedrijfsvoering en ondernemerschap worden compleet kapot gemaakt”, laat de vakbond weten. De bond baalt ervan dat hun werk wordt verstoord door de problemen op Schiphol, juist nu er na twee jaar coronapandemie eindelijk weer kan worden gevlogen.

Zaterdag besloot KLM op Europese vluchten met bestemming Schiphol geen passagiers meer mee te nemen, vanwege de drukte op de luchthaven. Vliegtuigen vliegen daardoor leeg terug naar Amsterdam. De maatregel is in elk geval de hele zaterdag van kracht. “Op zondag kijken we verder”, aldus een KLM-woordvoerster.