Delta meest waardevolle merk in de luchtvaartbranche

De Amerikaanse carrier Delta Air Lines heeft van alle luchtvaartgerelateerde bedrijven de hoogste merkwaarde, zo meldt het onderzoeksbureau Brandfinance. De merkwaarde van het Amerikaanse concern moet worden geraamd op een bedrag van 7,3 miljard dollar. Daarmee is de waarde van het concern met zo’n 27 procent gestegen ten opzichte van vorig jaar.

Tijdens de coronapandemie, waarbij internationale reizen grotendeels onmogelijk werden, leverden de merken van luchtvaartbedrijven over de hele wereld een aanzienlijk deel van hun waarde in. Veel landen hadden immers allerhande beperkingen op de mobiliteit opgelegd om een snelle verspreiding van het Covid-19-virus te verminderen. Door de heropleving van de economie na de coronacrisis bouwden veel luchtvaartondernemingen weliswaar opnieuw een grotere merkwaarde, maar de bedragen blijven nog altijd onder het niveau dat voor de uitbraak van de pandemie kon worden opgemerkt.

Sterktepunten Delta

De onderzoekers merken op dat Delta Air Lines het voorbije jaar zijn voorsprong tegenover de concurrentie nog verder heeft kunnen opvoeren. “De Amerikaanse maatschappij heeft een aantal nieuwe initiatieven geïmplementeerd om tijdens een periode van een beperkte vraag de klantentrouw te bewaren”, wordt er opgemerkt.

“Onder meer werden zes nieuwe trans-Atlantische routes geopend, waarbij bovendien ook nieuwe Europese standplaatsen werden geopend in Londen, Parijs en Amsterdam. Daarnaast investeerde Delta ook in buitenlandse maatschappijen zoals Aeromexico, Virgin Atlantic, Korean Air en China Eastern. Die grotere internationale connectiviteit heeft de merkwaarde van Delta nog verder opgevoerd.” Hiernaast wordt de samenwerking tussen Airbus en Delta genoemd als pluspunt van de maatschappij

Andere maatschappijen

Op de tweede plaats in de rangschikking van Brandfinance staat American Airlines met een waarde van 6,3 miljard dollar, gevolgd door United Airlines (5,5 miljard dollar), Emirates (5 miljard dollar) en Southwest Airlines. Al deze maatschappijen behielden hun positie in de rangschikking. Daarna volgen Air Canada (2,5 miljard dollar) en Lufthansa (2,4 miljard dollar), die in de rangschikking echter wel een positie wonnen. Dat gebeurde ten koste van de Chinese maatschappijen Air China (bijna 2,4 miljard dollar) en China Southern (2,3 miljard dollar). Het Japanse All Nippon Airways is met een waarde van bijna 2,3 miljard dollar wel een nieuwkomer in de top tien. De sterkste groei werd opgetekend door de Spaanse maatschappij Iberia, die zijn merkwaarde met 36 procent zag oplopen.