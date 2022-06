Transavia: “Dat kan natuurlijk ook”

Gisteren zagen tientallen reizigers hun Transavia-vlucht op het allerlaatste moment geannuleerd worden. Vandaag wordt deze alsnog uitgevoerd.

Gisterenmiddag stonden meerdere reizigers in de rij op Schiphol. Een aantal daarvan had hun bagage al ingeleverd toen ze een e-mail van Transavia ontvingen met de mededeling dat er ‘onverwachts onvoldoende personeel’ aanwezig was. Dat staat haaks op het streven van Dick Benschop, topman van Schiphol, die aangaf ruim op een tijd een redelijke inschatting te willen maken of vluchten wel of geen doorgang kunnen vinden op de luchthaven.

Kritiek op annulering

De annulering op het laatste moment stuitte op felle kritiek van reizigers. De 17-jarige Kiki Tijthoff was samen met vriendinnen al op Schiphol toen ze op de hoogte werd gesteld. “Je zou toch zeggen dat je zo’n personeelstekort van tevoren ziet aankomen. We gaan nu morgen, wel naar Kreta, maar naar een andere locatie. We hebben onze ouders gebeld, zodat die ook op de hoogte zijn. We hadden alles geregeld, een huis geboekt, een taxi geregeld. Het is flink balen, vooral omdat we nu de bus naar de nieuwe plek zelf moeten betalen”, licht ze toe tegenover RTL Nieuws. Ingrid Baars, een andere reiziger, stond al in de rij voor de security toen de vlucht geannuleerd werd. “Toevallig dat ik die e-mail las, anders had ik nog in die rij gestaan. Er is hier ook niemand van Transavia die ons informatie kan verschaffen. Het is nu maar afwachten wanneer ik wel kan vliegen”, zegt ze.

@Transavia, ik zie dat vlucht HV5887 van Amsterdam naar Chania vanmiddag gecanceld is.

Ik vlieg om 20:20u met de HV5888 terug. Moet ik me zorgen gaan maken? Hier staat niets. Ik ben al ingecheckt en door de security. — Denise Miltenburg (@eventjes) June 6, 2022

Transavia zoekt oplossing

Transavia geeft aan niet te weten wat de precieze reden is dat er op dat moment te weinig werknemers aanwezig waren. “Maar als het echt niet anders kan, moeten we het wel zo laat doen. Je ziet dit natuurlijk veel meer in onze branche. In de breedte is er een tekort aan arbeidskrachten”, aldus een woordvoerder van de maatschappij bij RTL Nieuws. “Dan zullen we allereerst kijken of ze met een eerstvolgende vlucht mee kunnen. En als mensen dan zeggen dat ze liever hun geld terug willen, kan dat natuurlijk ook.”