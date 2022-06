Zure dag voor havenmeester vliegveld Texel

Gisteren zag Ed de Bruijn, havenmeester van vliegveld Texel, zijn verjaardag op de luchthaven afgelast worden.

De bedoeling was dat op Tweede Pinksterdag tientallen sportvliegers naar het Waddeneiland zouden komen als verrassing voor De Bruijn. Hij wordt in de sportvliegwereld gezien als ‘held’. De inmiddels 70-jarige havenmeester bestelde samen met zijn zoon Mike tweehonderd gebakjes om de vliegers te bedanken voor het verjaardagsbezoek. Echter, het weer gooide roet in het eten en daardoor zit de luchthaven met de gebakjes.

Slecht weer

Gisteren regende het vrijwel heel de dag in Nederland. Voor sportvliegers zijn dat niet de meest gewenste (en veilige) omstandigheden om de lucht in te gaan. Daardoor moesten alle piloten noodgedwongen afzeggen. “Er hadden zich 86 piloten aangemeld”, aldus initiatiefnemer Frank de Jong tegenover NH Nieuws. “Vooral rondom Texel is het gewoon niet vliegbaar. De wolken hangen veel te laag en er zijn te veel buien.” Tóch besloot één ‘dappere piloot’, afkomstig uit Breda, alsnog naar Texel te vliegen. “Die zal wel erg zin hebben in een gebakje”, grapt De Jong.

Veiligheid boven alles

Door de slechte weersomstandigheden blijft Texel Airport met iets minder dan tweehonderd gebakjes zitten. Echter, veiligheid boven alles, vindt ook De Bruijn. Hij begrijpt de keuze van de piloten. “Ik zit al vijftig jaar in het vak en weet als geen ander hoe afhankelijk je bent van het weer. Ik wil niet dat iemand een risico neemt, omdat ik nou eenmaal jarig ben”, zegt hij. “Het is al een hele eer dat ze überhaupt met z’n allen van plan waren hierheen te vliegen om te checken of ik wel echt zeventig ben geworden.” De Jong grapt dat de lekkernijen toch nog wel enige tijd houdbaar zijn.

Daarnaast zou het noodlottige ongeval in het Calandkanaal volgens De Jong het verjaardagsbezoek overschaduwen. De kans dat de twee inzittenden de crash overleefd hebben, is ‘eigenlijk nihil’.