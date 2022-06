Corendon breidt vloot nog verder uit

Corendon Airlines voegt niet alleen narrowbodyvliegtuigen van het type Boeing 737 MAX toe aan haar vloot, met de huur van een Airbus A330 begeeft de airliner zich ook op het vlak van vliegen met een widebodyvliegtuig.

Vliegen met een Airbus A330, een widebody, betekent een nieuwe stap voor Corendon. De machine met registratie 9H-LEON wordt volgens Simple Flying voornamelijk ingezet op routes vanuit Antalya naar Duitsland. Uit gegevens van Flightradar24 blijkt dat de A330 op 25 mei vanuit Madrid naar Antalya vloog. Na nog geen drie dagen aan de grond te hebben gestaan vloog het inmiddels zestien jaar oude vliegtuig vanuit de Turkse badplaats naar Düsseldorf. Daarnaast bezocht de machine naar andere steden waaronder Berlijn, Frankfurt en Neurenberg. Ook vloog de A330 vanuit Antalya naar Bazel, Zürich en Warschau. Het toestel wordt voor achttien maanden gehuurd van Airhub.

Onlangs leasecontract getekend

De vloot van Corendon die uit Corendon Airlines, Corendon Airlines Europe en Corendon Dutch Airlines bestaat, is met de A330 verder uitgebreid. Halverwege februari maakte de maatschappij bekend negen Boeing 737 MAX-vliegtuigen aan haar vloot toe te voegen waarvan zes 737 MAX 8’s bestemd zijn voor de Turkse tak en drie MAX 9’s voor de Nederlandse. Het contract daarvoor werd gesloten met Air Lease Corporation (ALC), een Amerikaanse vliegtuigleasemaatschappij. Dit voorjaar zou Corendon vijf MAX 8-toestellen ontvangen, de overige volgen in het eerste kwartaal van 2023. “ALC is een belangrijke verhuurder van de Corendon Airlines Group met drie operationele luchtvaartmaatschappijen in Nederland, Malta en Turkije, en we zijn verheugd dat we vandaag deze leaseplaatsingen kunnen aankondigen”, zei Steven F. Udvar-Házy, Executive Chairman van ALC, na het tekenen van de overeenkomst.

Meer geleasede toestellen

In totaal heeft de maatschappij 48 vliegtuigen in dienst waarvan er veertig geleased worden. Tien gehuurde toestellen zijn A320’s van MedAir, Global Airways, Balkan Holidays en Danish Air Transport. Voorts beschikt Corendon over negen Boeing 737-800’s van AirExplore, Go2Sky en het Oekraïense SkyUp. Die laatste verhuurde onlangs drie 737’s aan Corendon Airlines omdat de machines anders aan de grond moeten staan door de oorlog in Oekraïne. Bovendien zorgt de leaseovereenkomst ervoor dat SkyUp tóch inkomsten ontvangt en Oekraïne via belastingen indirect steunt. Tot slot beschikt de groep over een A321 van Danish Air Transport.