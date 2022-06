Leegloop Schiphol? “Luchtvaartmaatschappijen vertrekken”

Sommige luchtvaartmaatschappijen zien het door de chaos op Schiphol niet langer zitten om vanaf de luchthaven te vertrekken, constateert Rabobank-econoom Nic Vrieselaar.

Om welke het gaat, zegt hij niet. Wel stelt Vrieselaar dat onder meer de lange wachtrijen en tekorten bij de grondafhandeling ‘zeker impact hebben’ op maatschappijen en klanten. “Er zijn ook consumenten die zeggen dat ze liever niet bij KLM boeken of bij een andere luchthaven”, zegt hij bij Goedemorgen Nederland op NPO 1, doelend op de imagoschade die de beide ondernemingen opliepen. KLM vloog dit weekend bijvoorbeeld zonder passagiers terug naar de Noord-Hollandse luchthaven. De luchtvaartmaatschappij gaf aan dat er sprake was van overmacht. Zij benadrukte dat als zij met volle vliegtuigen teruggevlogen was, Schiphol deze drukte niet had aangekund.

Andere Nederlandse luchthavens

Eerder zei Corendon-topman Atilay Uslu dat reizigers liever langer rijden om van een ander vliegveld te vertrekken dan zich ‘aan dat circus op Schiphol te wagen’. Meerdere regionale luchthavens lieten al eerder weten komende zomer vluchten van Schiphol over te kunnen nemen. Groningen Airport Eelde is bijvoorbeeld in staat twintig vluchten per dag af te handelen, terwijl Rotterdam The Hague Airport uitgaat van dagelijks ‘enkele vluchten’. Eindhoven Airport bood zich eveneens aan, maar de woordvoerder van Schiphol gaf aan nog niet op dat voorstel in te gaan. Het Noord-Brabantse vliegveld heeft ook te maken met personeelstekorten, alleen zijn deze nog beheersbaar.

Bang voor kwijtraken slots

Niet alle maatschappijen zien het zitten om uit te wijken naar andere luchthavens. Hoewel enkele tijdens de drukte op Schiphol poolshoogte namen bij de regionale vliegvelden, is het niet de bedoeling dat dit permanent wordt. Luchtvaartmaatschappijen houden liever vast aan hun slots op Schiphol, ook al resulteert dat mogelijk komende zomer in vertragingen en annuleringen. Ze vrezen hun slots op het grootste vliegveld van Nederland te verliezen als ze frequent uitwijken.