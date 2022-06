Meer bekend over inzittenden crash Calandkanaal

De twee inzittenden die in het vliegtuig zaten dat terechtkwam in het Calandkanaal blijken twee mensen uit Noorwegen te zijn.

Volgens het Noorse NRK zou het gaan om een volwassene en een middelbare scholier uit Bergen. De vermissing van de leerling wordt door de gemeente Bergen en schooldirectie beaamd. “Ik kan bevestigen dat we in gesprek zijn geweest met de politie. We maken ons zorgen om de student, het gezin en alle betrokkenen. Verder heb ik geen opmerkingen”, zegt Frode Nilsen, directeur van de school. “We houden de school open als iemand wil komen. We zorgen speciaal voor die klas en enkele goede vrienden.” Politieadvocaat Cathrine Melau doet geen uitspraken over de relatie tussen de volwassene en de leerling.

De zoektocht naar het wrak en de slachtoffers is sinds vanochtend weer hervat met de inzet van de sonarboot. Mocht er nieuws zijn, melden we dit via dit kanaal. @PolitieLTOZ @POL_Rotterdam @POL_Zeehaven @rijnmondveilig June 7, 2022

Zoektocht naar vliegtuig

Na de verdwijning is groot opgeschaald om het toestel te vinden. Niet alleen boten met sonar zochten het Calandkanaal af, zo ook duikers, onderwaterdrones en een politiehelikopter. Top op heden zijn alleen kledingstukken gevonden. Tevens werden brokstukken aangetroffen waarop het registratienummer van het vliegtuig te zien zou zijn. Ook was een oliespoor zichtbaar. Maar ieder spoor van de inzittenden ontbreekt vooralsnog. “We doen er alles aan, maar het is een moeilijke zoektocht. Het Calandkanaal is diep en wordt bevaren door vrachtschepen. Er is een sterke stroming”, aldus Therese Ariaans, woordvoerder van de politie. Na de crash stelde de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond dat de kans dat de inzittenden nog zouden leven “eigenlijk nihil is.”

Vlucht stort neer

Het vliegtuig steeg zondag na een tussenlanding in Duitsland op en zette koers richting Frankrijk. Om 18:50 uur werd de veiligheidsregio gealarmeerd over de mogelijke crash. Hoeveel tijd er tussen de crash en de melding zat, is niet bekend. Rond de klok van 21:00 uur werd tot berging overgegaan.