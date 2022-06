VS wil Boeing 787 en Gulfstream in beslag nemen

Amerika heeft bevelschriften uitgevaardigd om een Boeing 787 en Gulfstream G650ER van de Russische miljardair Roman Abramovich te confisqueren.

De federale rechter in Manhattan vaardigde arrestatiebevelen uit op basis van recente vluchten die met de vliegtuigen uitgevoerd zijn. Het ministerie van Handel zei dat de Gulfstream op 12 maart vanuit Istanbul naar Moskou vloog. Een dag later vertrok het toestel naar Tel Aviv en op 15 maart voerde het een vlucht uit vanuit Istanbul naar Moskou. De 787 vloog op 4 maart van Dubai naar Moskou. Deze vluchten zijn in strijd met de Amerikaanse sancties die na de Russische invasie in Oekraïne afgekondigd werden. Het ministerie diende dan ook een aanklacht in tegen Abramovich.

Vluchten zonder vergunning

Omdat de vliegtuigen van Amerikaanse komaf zijn, én de vluchten plaatsvonden na de invoering van de sancties, had Abramovich een vergunning nodig om de toestellen naar Rusland te vliegen. Echter, de miljardair zou deze nooit hebben aangevraagd. Deze moeten uitgegeven worden omdat vliegtuigen en vliegtuigonderdelen onderworpen zijn aan exportregels wegens hun mogelijk militair gebruik en implicaties voor de nationale veiligheid. Ondanks dat zegt een ambtenaar dat het ministerie überhaupt dergelijke vergunningen niet mag uitgeven. Door het voorval kan Abramovich een boete van maximaal 328,121 dollar opgelegd krijgen per elke vlucht waarvoor hij geen vergunning heeft aangevraagd.

Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat hij bijna één miljoen dollar moet aftikken voor de drie vluchten met de 787 en Gulfstream. “Russische oligarchen zoals Abramovich mogen de exportregels van de VS niet ongestraft overtreden”, aldus John Sonderman, ambtenaar van het ministerie van Handel, tegen Reuters. Op deze manier probeert de VS Russen te straffen die bekend staan om hun nauwe banden met de Russische president Vladimir Poetin. Het doel van deze sancties is de economie van Rusland hard te raken. De EU stelde daarom eveneens sancties in.

Eerder werd ook al een Airbus A330 van Aeroflot in Sri Lanka vlak voor vertrek in beslag genomen.