Aeroflot A330 vertrekt eerder uit Colombo

De Airbus A330 van Aeroflot die vorige week in Colombo werd heeft tegengehouden bij het vertrek naar Moskou, is teruggekeerd naar haar thuishaven.

De rechtbank in Colombo schortte maandag volgens The New Indian Express het bevel op om het toestel aan de grond te houden. De zaak zou aanvankelijk pas 16 juni behandeld worden. Echter, de Russische regering stelde dat dit een commercieel geschil betreft tussen Aeroflot en Celestial Aviation Trading en dat deze partijen dit zelf moeten afhandelen. De ambassadeur in Sri Lanka kreeg dan ook de opdracht verhaal te halen. De rechtbank nam de motie in overweging waarna de A330 ‘vrijgelaten’ werd. Maandagavond (lokale tijd) verliet het toestel Colombo. Na een vlucht van iets meer dan acht en een half uur landde de machine op Sheremetyevo International Airport, de grootste luchthaven van Rusland.

In beslagname A330

De A330 werd vorige week aan de grond gehouden wegens een bevel van de rechtbank van Colombo. De Ierse eigenaar had hierom gevraagd. Aeroflot zou volgens de leasemaatschappij op de hoogte zijn geweest dat zij als vergelding op de oorlog in Oekraïne niet meer met het toestel zouden mogen vliegen. Echter, de luchtvaartmaatschappij gaf daar geen gehoor aan en bleef gewoon vliegen tussen Moskou en Colombo. Daarop besloot de rechtbank in de te grijpen en stelde de luchtverkeersleiding op de hoogte dat de A330 Colombo niet mocht verlaten. Toen de piloten hiervan op de hoogte gesteld werden, zaten de passagiers al aan boord. Zij moesten het vliegtuig verlaten en werden opgevangen in hotels.

Aeroflot schort vluchten op

Aeroflot liet na het voorval direct van zich horen door de vluchten tussen Moskou en Colombo op te schorten. In het weekend dat volgde voerde de luchtvaartmaatschappij alleen nog twee repatriëringsvluchten uit. Ondanks het heroverwogen bevel, werd de vlucht van gisteren eveneens geannuleerd. Of de vluchten nu weer hervat worden, is nog niet bekend. Mochten die vluchten opgeschort blijven, dan is dat een harde klap voor Sri Lanka. Het land verkeert momenteel volgens de NOS in de grootste financiële crisis sinds de onafhankelijkheid in 1948. Het toerisme staat al op een lager pitje en met de afwezigheid van vakantiegangers uit Rusland, zou dat een nieuwe klap voor het land zijn.