Enorme kostenpost voor Antonov An-124

Een Antonov An-124 staat momenteel vast op Toronto Pearson International Airport. De kosten voor parkeergeld rijzen daardoor de pan uit.

Het vliegtuig, dat eigendom is van Volga-Dnepr, staat sinds 27 februari aan de grond op een ‘beveiligde locatie’ op de luchthaven van Toronto. Toen arriveerde het vanuit Anchorage om coronatests in de Canadese stad af te leveren. In totaal moet tot nu toe meer dan 64.000 dollar (omgerekend circa 60.000 euro) aan parkeergeld afgerekend worden. Per dag komt daar duizend dollar bij.

27 februari voerde de Antonov An-124 haar laatste vlucht uit © Flightradar24.com

Vast in Toronto

Precies op dat moment kondigde(n) Canada (en andere westerse landen) sancties af tegen Rusland als vergelding op de oorlog in Oekraïne. Een van die sancties hield in dat vliegtuigen die in Russisch bezit zijn, óf daar geregistreerd staan, niet meer welkom zijn in een groot aantal luchtruimen. Gevolg daarvan was dat de Antonov An-124, die te boek staat als RA-82078, niet meer op mocht stijgen, omdat het daardoor automatisch door het Canadese luchtruim zou vliegen. Na de afkondiging schond echter een Airbus A350 van Aeroflot het luchtruimverbod. Canada was op de hoogte van de schending, maar gaf aan zij het vliegtuig als ‘humanitaire vlucht verklaarde, omdat het het binnenlandse luchtruim binnenkwam dat onder normale omstandigheden een speciale behandeling door de luchtverkeersleiding vereist’.

Sancties houden aan

De kosten zullen de komende tijd nog hoger worden. Een woordvoerder van het ministerie van Transport van Canada zegt dat deze sanctie voorlopig niet opgeheven wordt. “Het vliegtuig kan niet vertrekken in het Canadese territoriale luchtruim omdat het in strijd zou zijn met de NOTAM (Notice to Airmen, red.). Deze NOTAM blijft van kracht en er zijn geen plannen om deze op dit moment te herzien of te wijzigen”, licht de woordvoerder toe tegenover CBC. Of de rekeningen al betaald zijn, én óf die überhaupt betaald gaan worden, is niet bekend. Volga-Dnepr reageerde echter nog niet op de torenhoge kostenpost.