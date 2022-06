Mogelijk doden bij crash militair vliegtuig

Een MV-22B Osprey stortte gisteren neer in Imperial County, dicht bij de grens met Arizona. Vier inzittenden zouden om het leven zijn gekomen.

Een woordvoerder geeft bij de Los Angeles Times aan dat er vijf mariniers aan boord zaten, maar kon hun status nog niet bevestigen. Echter, een federale bron, die graag anoniem wilde blijven, zegt dat vier van hen het ongeluk niet hebben overleefd. Het vliegtuig crashte rond 12:30 uur lokale tijd in de buurt van Glamis Dunes, rond Coachella Canal Road en Highway 78. Lokale brandweerlieden, sheriff’s en andere hulpdiensten schoten na de crash te hulp.

Radioactief materiaal

Er deden geruchten de ronde dat de MV-22B Osprey mogelijk radioactief materiaal aan boord had, maar de marine ontkent dat. Het vliegtuig wordt voornamelijk gebruikt door Mariniers, de Marine en de Luchtmacht om troepen en materieel te vervoeren. Wat de gecrashte MV-22B Osprey gisteren aan boord had, is niet duidelijk. Het vliegtuig heeft een kantelrotor en kan daardoor opstijgen en landen als een helikopter. Als de rotors een kwartslag draaien, kan de machine vliegen zoals een standaard propellervliegtuig. Tevens heeft het toestel een hogere topsnelheid en groter bereik dan een helikopter.

Eerdere crashes

Het is niet de eerste crash van de MV-22 Osprey. In maart kwamen vier mariniers uit North Carolina om het leven toen zij bezig waren met een NAVO-oefening in Noorwegen. Het vliegtuig raakte vermist nadat het een noodsignaal afgegeven had. De weersomstandigheden waren op dat moment slecht waardoor hulpdiensten enige tijd geen hulp konden bieden. Drie uur de crash werd de plek van het ongeluk gevonden. In totaal deden zich in het verleden acht ongelukken met dit toestel voor. Het aantal dodelijke slachtoffers loopt dan ook door de crash van gisteren op tot 46.