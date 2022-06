Stoelen Boeing 747 op de veiling

Thai Airways gaat aanstaande vrijdag stoelen uit een Boeing 747 laten veilen. De inkomsten moeten bijdragen aan het herstel uit de coronacrisis.

Het evenement staat gepland op de TG Warehouse Sale Facebookpagina van Thai Airways. Geïnteresseerden kunnen bieden op zowel stoelen uit de first class als uit de economy class. Wat het startbedrag is voor de stoelen is nog niet bekend. De luchtvaartmaatschappij veilde eerder ook al een aantal stoelen: die brachten toentertijd 1.000 dollar (circa 930 euro) per stuk op.

Financiële impact

Thai Airways werd hard geraakt door de coronacrisis. De maatschappij zette tijdens de crisis tien 747’s te koop. Het doel was dat deze toestellen pas in 2024 de vloot zouden verlaten. Als gevolg van de pandemie werd dit met vier jaar vervroegd. Tevens deed Thai Airways een poging om van twaalf Boeing 777’s af te komen (zes 777-200 en zes 777-300), én hoopte zij negen A340’s te verkopen (zes A340-600 en drie A340-500). Tot slot bood de maatschappij twee 737-400’s aan en één A300-600. De verkoop van deze machines én het uitfaseren van de 747, moesten ervoor zorgen dat het bedrijf enigszins de kas kon spekken. In november 2020 vloog Thai Airways slechts met elf vliegtuigen, terwijl er 85 in opslag stonden. Dat de financiële impact groot is, blijkt wel uit de verliezen die het bedrijf, zélfs na het opheffen van de meeste inreisbeperkingen, in het eerste kwartaal van 2022 noteerde. De airline kende een operationeel verlies van bijna 93 miljoen euro. Dat is echter een verbetering ten opzichte van een jaar eerder toen het bijna het dubbele bedroeg.

Inkomsten genereren

De veiling van de 747-stoelen is niet de eerste poging die Thai Airways doet om uit het diepe dal te klimmen. Al sinds de uitbraak van het coronavirus is de luchtvaartmaatschappij bezig met creatieve manieren om inkomsten te genereren. In september 2020 opende het bedrijf bijvoorbeeld een restaurant in Bangkok (hoofdstad van Thailand) waar vliegtuigmaaltijden door het cabinepersoneel, dat noodgedwongen thuis moest zitten, geserveerd werden.