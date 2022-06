Vlucht Schiphol geannuleerd, Britten kopen fiets voor terugreis

Een groep Britten zag hun easyJet-vlucht zaterdag geannuleerd worden. Ze verzonnen een alternatief om alsnog naar huis te komen.

De Britten, die in Amsterdam een vrijgezellenfeest organiseerden, stonden in de rij voor de veiligheidscontrole toen ze te horen kregen dat hun vlucht naar Londen Gatwick geannuleerd werd. Ditzelfde overkwam dit weekend passagiers van een Transavia-vlucht naar Kreta. De veertien mannen besloten contact op te nemen met easyJet, maar die poging mocht niet baten. De luchthaven verlaten was de beste optie en de mannen probeerden een auto te huren en tickets voor Eurostar te boeken. Dat lukte niet, dus besloot het gezelschap per veerboot vanuit Calais naar Dover terug te reizen naar het Verenigd Koninkrijk.

Met fiets op de boot

De mannen namen de trein die via Brussel en Lille naar Calais reed. Echter, de Britten konden niet zomaar aan boord van de veerboot. “We hadden een overtocht van Calais naar Dover geboekt, maar je had fietsen nodig om aan boord te komen – voetpassagiers waren niet toegestaan”, zegt Alex, die man die komende maand gaat trouwen, tegen The Mirror. Daarom deed het gezelschap een poging om in Brussel en Lille een fiets te scoren. Via onderhandelingen met de lokale bevolking lukten het dertien van de veertien mannen om een fiets te kopen. In totaal betaalden zij 1.540 euro. Die ene die daar niet in slaagde, mocht, na een jong stel te hebben overtuigd, in een auto stappen om alsnog de overtocht te mogen maken. Tóch was het nog een uitdaging om vanuit Lille naar Calais te reizen. In de trein mochten alleen opvouwbare fietsen meegenomen worden. Daardoor besloot het gezelschap taxi’s te huren. Per taxi betaalden de Britten 350 euro. Na de oversteek moesten de Britten noodgedwongen liften naar huis. “Maar dit was uiteindelijk het beste weekend van mijn leven”, concludeert Alex.

EasyJet verontschuldigt zich

EasyJet biedt haar excuses aan voor het annuleren van de vlucht. “Het spijt ons zeer dat de vlucht van de groep (Britten, red.) van Amsterdam naar Londen Gatwick is geannuleerd. We hebben de klanten rechtstreeks op de hoogte gebracht van hun mogelijkheden om te boeken of hun geld terug te krijgen en we zorgen voor hotelaccommodatie en maaltijden waar nodig”, aldus de maatschappij. “Ons team neemt contact op met de groep om hun opties te bespreken en hen te vergoeden voor alle redelijke kosten.”