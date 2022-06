Chaos op Eindhoven Airport vanwege vuurwapen

Op Eindhoven Airport zijn donderdagmiddag zeventien vluchten geannuleerd vanwege de vondst van een mogelijk vuurwapen bij de securitycheck van de luchthaven. Zo’n 3.000 reizigers werden daardoor gedupeerd.

Een op een vuurwapen lijkend voorwerp dat werd gezien bij de bagagescan leidde tot een chaos met lange rijen met mensen die urenlang moesten wachten in onzekerheid of hun vlucht zou doorgaan. Bij de bagagescan werd iets gezien wat op een vuurwapen lijkt. Op zo’n moment wordt de veiligheidscontrole stilgezet

“Bij de bagagescan werd iets gezien wat op een vuurwapen lijkt. Op zo’n moment wordt de veiligheidscontrole stilgezet”, aldus een woordvoerder van de Koninklijke Marechaussee. Na onderzoek kon worden vastgesteld dat het niet om een vuurwapen ging. De woordvoerder kon donderdagavond nog geen uitsluitsel geven over wat dan wel de aard van het voorwerp was. Er zijn geen passagiers aangehouden.

Vanwege de veiligheidsdreiging werd de terminal rond 14.00 uur afgesloten. Rond 15.10 uur meldde Eindhoven Airport dat de securitycheck weer was geopend. Omdat het erg druk was in de terminal werden pas uren later weer reizigers toegelaten. Rond 18.00 uur ging de terminal weer open voor alle passagiers.

Vluchten omgeleid

Vanwege het grote aantal wachtende vliegtuigen op het platform werden inkomende vluchten vanaf 15.30 uur omgeleid via luchthavens in Rotterdam, Maastricht en Brussel. Het overgrote deel van de vertrekkende vluchten werd vertraagd of geannuleerd. De urenlange afsluiting van de terminal heeft er ook toe geleid dat mensen zijn vast komen te zitten in het buitenland.

Doordat vluchten werden geschrapt, konden de geplande retourvluchten ook niet doorgaan. Voor deze passagiers geldt dat ze later dan gepland naar Nederland komen, mogelijk enkele dagen. “In zo’n situatie treedt een domino-effect op”, verklaart een woordvoerder van Eindhoven Airport. ,”Omdat vluchten kort op elkaar zijn gepland moeten maatschappijen hun vluchtschema’s herzien. Dat kan er toe leiden dat ze besluiten vluchten niet door te laten gaan.”

Medische ondersteuning

Door de sluiting van de terminal ontstonden er lange rijen met passagiers in en buiten de luchthaven. Reizigers klaagden over gebrekkige communicatie. Het Rode Kruis werd door de luchthaven uit voorzorg opgeroepen om mensen die in rij staan bij te staan. Vele honderden mensen stonden uren op dezelfde plek.