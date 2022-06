Defensie meldt per ongeluk gift drones aan Oekraïne

Naast ander materieel heeft defensie ook kleine drones geleverd aan Oekraïne. Dat is per ongeluk door het kabinet bekendgemaakt. Het gaat om onbemande vliegtuigjes waarmee verkenningen kunnen worden uitgevoerd. Nederland heeft inmiddels voor 130,4 miljoen euro aan militaire goederen aan Oekraïne geleverd sinds de Russische inval aldaar.

De melding dat er drones zijn geleverd is “per abuis” in de voorjaarsnota gekomen, schrijft minister Kajsa Ollongren van Defensie aan de Tweede Kamer. Defensie maakt slechts bij uitzondering bekend welke goederen worden geleverd. Voor de drones had het “kabinet geoordeeld dat openbaarmaking niet dienstig is”. Eerder zijn scherpschuttersgeweren, pantservoertuigen, radarapparatuur en pantserhouwitsers richting Oekraïne gestuurd.

Defensie heeft meerdere types onbemande vliegtuigjes voor verkenningsdoeleinden. De PD-100 Black Hornet is slechts tien centimeter lang en kan ongeveer twintig minuten in de lucht blijven. De bijna één meter lange Raven is veelvuldig gebruikt op missie in Afghanistan. De twee bij vijf meter tellende X-300 Integrator kan zowel op land als op zee worden ingezet. Dit systeem verving de ScanEagle, die door Defensie veel in Mali en Somalië is ingezet.

Meer bewapende drones voor Nederland zelf

Naast de kleinere drones, die dus aan Oekraïne geleverd worden, heeft de krijgsmacht ook de beschikking over grotere exemplaren. Nederland beschikt nu zelf over vier zogeheten MQ-9-Reaper-drones. Die capaciteit wordt verdubbeld, zo is ook in de voorjaarsnota te lezen. Bovendien worden de drones bewapend. Daarmee komt het kabinet tegemoet aan een wens van de Tweede Kamer. De regering heeft in de voorjaarsnota bekendgemaakt op welke manier ze het extra geld voor defensie gaat besteden. De begroting voor defensie gaat vanaf 2026 structureel omhoog met 5 miljard euro. Op korte termijn komt er jaarlijks 200 miljoen extra bij voor de krijgsmacht