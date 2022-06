EasyJet komt terug van uitspraak annuleringen Schiphol

Komende zomer zullen mogelijk wegens personeelstekorten meerdere vluchten vanaf Schiphol geannuleerd moeten worden. Echter, niet alle luchtvaartmaatschappijen zitten daarop te wachten.

Momenteel is Schiphol in gesprek met hen over het verminderen van het aantal vluchten. Op die manier moet de drukte afnemen wat moet resulteren in een betere doorstroom. Het grootste vliegveld van Nederland vroeg al eerder aan maatschappijen vluchten te annuleren. Niet iedere luchtvaartmaatschappij gaf daar gehoor aan. Onder meer easyJet liet toentertijd weten al haar operaties voort te willen zetten. Ondanks de gesprekken zijn er alsnog maatschappijen die annuleringen niet zien zitten. Emirates laat aan de Telegraaf weten vooralsnog niet van plan te zijn vluchten te schrappen. Vueling is daartoe wel bereid, maar alleen als de weersomstandigheden daarom vragen.

Niet iedere maatschappij tegenstander

Tóch zijn niet alle maatschappijen tegen annuleringen. Hoewel easyJet in april niet aan oproep van Schiphol tegemoet wilde komen, kwam zij later daarvan terug. De low cost carrier zegt een aantal vluchten van Londen Gatwick en Londen Luton ‘proactief’ te annuleren. Dit besluit is op vrijwillige basis genomen, zodat Schiphol niemand hoeft te dwingen vluchten te schrappen. Daar zit easyJet eveneens niet op te wachten. “We zijn van mening dat het verplicht opleggen van een beperking in het aantal vluchten niet haalbaar of wenselijk is, aangezien er ook andere maatregelen kunnen worden genomen en maatschappijen ook zelf hun verantwoordelijkheid nemen”, aldus de low cost carrier tegen de Telegraaf. Uitwijken naar andere Nederlandse luchthavens ziet easyJet niet zitten.

In april namen onder meer Corendon, Transavia en TUI poolshoogte bij andere luchthavens elders in Nederland. De drie geven nu eveneens aan liever uit te wijken dan vluchten noodgedwongen te annuleren. “Annuleren is echt ongewenst”, stelt een woordvoerder van Transavia. Corendon zoekt het naast deze vliegvelden zelfs over de grens. Zij liet haar oog vallen op Brussel en de Duitse grensstreek.