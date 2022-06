Mogelijk nieuwe rol Groningen Airport Eelde

Groningen Airport Eelde liet eerder weten vluchten van Schiphol te kunnen opvangen. De luchthaven zou daardoor fors kunnen groeien.

Mark Harbers, minister van Infrastructuur & Waterstaat, zegt in gesprek te zijn met directeur Meiltje de Groot, Schiphol en luchtvaartmaatschappijen over het verplaatsen van vluchten. Eerder gaf de noordelijke luchthaven aan twintig vluchten per dag te kunnen afhandelen. Echter, luchtvaartmaatschappijen zagen voorlopig af van een verplaatsing uit angst voor het verliezen van slots op het grootste vliegveld van Nederland. Volgens Harbers is het aan maatschappijen om wel of niet uit te wijken naar Groningen Airport Eelde. “

Dezelfde insteek hanteert hij richting de luchthaven zelf. “Ik heb begrepen dat Eelde zelf heeft aangeboden vluchten over te nemen. Ik steun het plan de samenwerking tussen Eelde en Schiphol te verbeteren. Ook hiervoor geldt weer, het is aan de luchthavens”, aldus de minister tegen RTV Noord. Voorlopig is er dan ook nog geen akkoord met maatschappijen om een deel van de vluchten te verplaatsen.

Groei

Groningen Airport Eelde is het op vier na grootste vliegveld van Nederland. In april dit jaar was het verschil in passagiersaantallen vergeleken met andere Nederlandse luchthavens aanzienlijk. In die maand verwelkomde Groningen Airport Eelde volgens het CBS vijfduizend reizigers, terwijl Maastricht Aachen Airport iets meer dan vijftienduizend passagiers gebruik zag maken van haar vliegveld. Mocht het verplaatsen van vluchten naar Groningen doorgezet worden, dan kan dat volgens Daniël Koerhuis, Kamerlid van de VVD, leiden tot een enorme groei. “Groningen Airport Eelde moet ook belangrijk worden voor de vakantievluchten. Eelde kan groeien van 200.000 naar 6 miljoen passagiers per jaar. Dat kan door vakantievluchten over te hevelen naar Eelde, zodat Schiphol zich beter kan focussen op de hub-functie”, zegt hij.

De PVV, JA21 en BVNL steunen de uitspraak van Koerhuis. Daarentegen zien GroenLinks en de Partij van de Dieren dat niet zitten wegens ‘een gebrek aan rendement’. Zij geven de voorkeur aan sluiting. Statenlid Ankie Voerman van die laatste partij liet zich al eerder negatief uit over Groningen Airport Eelde. Zij uitte kritiek op de toekomstplannen van het vliegveld. Voerman omschreef die als een ‘bodemloze put’ en vroeg zich af hoeveel geld de luchthaven nog nodig heeft om op eigen benen te staan.