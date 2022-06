Mogelijk Europa-brede staking bij Ryanair

De luchtvaartzomer staat op het punt nog chaotischer te worden dan al het geval is. Arbeidsconflicten blijven de geplande activiteiten van luchtvaartmaatschappijen in Europa bedreigen. Zo gaat het cabinepersoneel van Ryanair mogelijk binnenkort staken in niet één maar meerdere Europese landen.

Gesprekken tussen de budgetmaatschappij en twee Spaanse vakbonden zijn stopgezet. De twee vakbonden hebben hierop het cabinepersoneel opgeroepen tot actie. Onderwerp van gesprek zijn de slechte arbeidsvoorwaarden bij Ryanair.

Arbeidsvoorwaarden

Naast het betrekkelijk lage loon en de hoge werkdruk voor het cabinepersoneel zijn er meer voorbeelden van dingen die ontevredenheid bij de werknemer veroorzaken. In tegenstelling tot de meeste Europese luchtvaartmaatschappijen, voorziet Ryanair bijvoorbeeld niet in flessen water voor het cabinepersoneel. Door de strakke planning van Ryanair zijn er zelden mogelijkheden om de herbruikbare flessen te vullen nadat de veiligheidscontrole is gepasseerd. door de strakke planning van Ryanair. Soms lukt dit maar één keer 12-urige op een werkdag.

Evenals de passagiers van Ryanair kan het cabinepersoneel flessen water aan boord te kopen. Maar de luchtvaartmaatschappij rekent een forse €3,- voor een fles San Benedeto water van 500 milliliter. Het gebrek aan dit soort basisbehoeften voor het cabinepersoneel wekte de woede bij de Spaanse USO-vakbond: “De vakbonden hekelen het onrechtmatig handelen van Ryanair in relatie tot het personeel en de rechten van de werknemers zoals het feit dat het cabinepersoneel moet blijven werken zonder toegang tot water aan boord van het vliegtuig.”

Gesprekken

De onderhandelingen met de vakbonden liepen tot op heden steeds op niets uit. Zij stellen dat Ryanair er nog steeds voor kiest om de minimumloonovereenkomst en willekeurige loonsverlagingen niet te herzien. Ook de beperkte verloven die de maatschappij wil toestaan stemmen de vakbonden ontevreden. Ryanair geeft aan nog steeds aanzienlijke verliezen te lijden en dat het herstel van de pandemie nog maar net begint. Op grond daarvan meent het bedrijf niet te kunnen meegaan met de vakbonden in hun looneisen die ze als ‘onredelijk’ bestempelen. Ryanair beëindigde de gesprekken vanwege aanhoudende stakingsdreigementen. Die lijken nu echter te worden doorgezet. Ook in België kwam Ryanair recentelijk in conflict met het personeel.