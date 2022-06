Meer bekend over ‘spookvliegtuig’

Deze week vloog een ongeïdentificeerd ‘spookvliegtuig’ in luchtruimen van onder meer Hongarije, Roemenië, Servië en Bulgarije. Over dat toestel zijn inmiddels meer details naar buitengekomen.

Het zou gaan om een Piper PA-23-250-Aztec. Voorheen stond de machine te boek als LY-LOO. Het spookvliegtuig was eigendom van Bronius Zaromskis, de directeur van de luchthaven van Nida (vliegveld op de Koerse Schoorwal). Hij zegt het te hebben verkocht aan een ongeïdentificeerde klant. “Ik probeer dat vliegtuig al jaren te verkopen. Ik kon het nergens kwijt, dus ik ben blij dat iemand het heeft gekocht. Ik herinner me de naam van het bedrijf dat het heeft gekocht niet”, aldus Zaromskis tegenover het Litouwse LRT.

Het is echter nog niet duidelijk waar de machine opgestegen was. Grote internationale Litouwse luchthavens zoals Vilnius, Kaunas en Palanga zijn in ieder geval uitgesloten. Mogelijk vertrok het spookvliegtuig van een kleinere luchthaven, Zaronskis denkt vanuit Panevezys. De piloten hadden geen vluchtplan ingediend en reageerden niet op radioverzoeken en andere signalen. Rond de klok van 17:50 uur lokale tijd vloog het toestel het Roemeense luchtruim binnen. Straaljagers onderschepten de kist. Op basis van een overeenkomst tussen Hongarije en Roemenië bleven die het vliegtuig begeleiden. Later namen twee patrouillerende F-16 Fighting Falcons deze taak over. Twee F-16’s van de Roemeense Luchtmacht deden vervolgens hetzelfde.

Locatie van spookvliegtuig

Toen de kist het Bulgaarse luchtruim binnenvloog werden er geen straaljagers de lucht in gestuurd. “Het vliegtuig vormde op geen enkel moment een bedreiging voor de civiele of militaire infrastructuur van Bulgarije. Het vloog op lage hoogte. Het toestel was moeilijk aan te pakken door gevechtsvliegtuigen, maar we hielden het de hele tijd in de gaten. We hebben gelokaliseerd waar het is geland en werken aan het vaststellen van de omstandigheden”, aldus Dragomir Zakov, minister van Defensie van Bulgarije. Het toestel landde uiteindelijk op de luchthaven van Buhovtsi, ongeveer 120 kilometer ten westen van Varna. De piloten verlieten de Piper PA-23-250-Aztec, overdekten de machine met dekzeil en liepen weg. Van de vliegers ontbreekt nog ieder spoor.

Zaromskis had wel in het Russisch met de klanten gesproken, maar ging tijdens de verkoop niet verder in op hun identiteit. “Ik kan niet raden uit welk land ze kwamen. Het kunnen Oekraïners zijn, misschien Roemenen of Bulgaren. Ik sprak met een van hen in het Russisch. Maar ik weet de namen van deze mannen niet. Ik was er niet geïnteresseerd in”, vervolgt hij. Of de kopers aan boord van het toestel zaten, is eveneens niet bekend.