Problemen met Trumps nieuwe kleuren Air Force One

De donkerblauwe kleur die ex-president Donald Trump heeft gekozen voor de nieuw op te leveren Air Force One-toestellen , maakt dat sommige onderdelen hiervan te warm kunnen worden. Boeing zal zelf moeten opdraaien voor de kosten van extra koeling. En dat is niet het enige probleem.

Het leveren van het bekendste regeringsvliegtuig ter wereld. is een prestigeproject. Maar financieel heeft Boeing er geen baat bij. Integendeel, het programma kost de vliegtuigbouwer veel geld. De aanpassing van de twee 747-8’s betekende al ruim een miljard dollar aan verliezen. En dat bedrag kan nog aanzienlijk oplopen.

Steeds nieuwe problemen teisteren Boeing bij de ombouw van de toestellen. Zoals de portal Politico schrijft, zou de nieuwe livery hoge extra kosten voor Boeing met zich meebrengen. In plaats van de klassieke lichtblauwe verf, die dateert uit de tijd van John F. Kennedy, stond Trump een verfafwerking voor waarin donkerblauw, wit en rood domineren.

Oververhitting

De donkerblauwe kleur kan er echter voor zorgen dat sommige onderdelen van het vliegtuig te warm worden in het zonlicht. Daarom kunnen aanpassingen nodig zijn voor het koelen van sommige onderdelen, meldt Politico. De luchtmacht bevestigt het probleem. Een analyse wees uit dat “donkere kleuren kunnen bijdragen aan temperaturen die de huidige kwalificatielimieten van een klein aantal componenten overschrijden.”

De regering heeft nog niet besloten of de door Trump gekozen livery realiteit wordt Mocht dit het geval zijn, en mocht er extra werk aan het toestel nodig zijn, dan zal Boeing het uit eigen zak moeten financieren daar Trump een contract met een vaste prijs is aangegaan.

Dennis Muilenburg leidde het bedrijf toen nog, maar is inmiddels opgestapt als gevolg van het 737 Max-schandaal. Zijn opvolger, David Calhoun, heeft al heel duidelijk aangegeven wat hij vindt van Muilenburgs optreden in de Air Force One-onderhandelingen. In het voorjaar sprak hij met analisten over “een zeer uitzonderlijke onderhandeling en een reeks risico’s die Boeing waarschijnlijk niet had moeten nemen.”