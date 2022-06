TUI 787 breekt landing af en wijkt uit

TUI-passagiers deden twintig uur over een vlucht vanuit de Kaapverdische eilanden naar het Verenigd Koninkrijk.

De Dreamliner vertrok vanuit Espargos op weg naar Bristol, althans, dat was de bedoeling. Het toestel, met registratie G-TUIC, ging al met een forse vertraging van start vanaf de Kaapverdische eilanden na drie-en-een-half uur te laat te zijn binnengekomen. De machine zou volgens de planning om 19:55 uur lokale tijd vertrekken, maar dat werd pas 23:20 uur. Na bijna vijf uur te hebben gevlogen naderde het vliegtuig de luchthaven van Bristol. Echter, na een mislukte poging om te landen vloog het door richting Birmingham waar het uiteindelijk zou landen.

TUI 787 breekt landing in Bristol af en vliegt naar Birmingham © Flightradar24.com

Afgebroken landing

Rachel Lewis, passagier aan boord van het TUI-vliegtuig, zegt dat de 787 bij de landing ‘stuiterde’ en vervolgens opnieuw de lucht inging. “Voordat we landden, zei de gezagvoerder dat het zou stuiteren als gevolg van de lengte van de baan”, zegt ze tegen Bristol Live. “We namen een kortere weg. Ik heb veel vanaf en naar Bristol gevlogen en ik dacht: waar gaan we heen?” De piloot gaf aan dat hij een nieuwe poging deed om te landen in Bristol, maar dat gebeurde niet. “We maakten een grote bocht en toen kondigde hij aan dat er een systeemfout was opgetreden. Om eerlijk te zijn, het was eng. Ik ben in Canada geland in ijs en sneeuw, maar dit was ‘bounce, bounce‘.”

Noodcode afgegeven

De Dreamliner van TUI vloog vervolgens richting Birmingham en kondigde onderweg een 7700 squawk alert af. Daarmee worden luchtverkeersleiders ervan op de hoogte gebracht dat er een probleem met een toestel is. Lewis vervolgde dat sommige passagiers woedend waren na aankomst in Birmingham. “Een man was grof tegen het personeel, dus belden zij (cabinepersoneel, red.) de politie. De man werd uit het vliegtuig begeleid.” Vervolgens onderging de 787 inspecties. Wat er uiteindelijk aan de hand was, is niet bekend. Een dag later vloog de Dreamliner alweer richting Cancun.

Reis nog niet voorbij

De passagiers konden vervolgens hun bagage op de luchthaven van Birmingham van de belt halen waarna ze met een touringcar richting Bristol zouden rijden. Die rit duurt zo’n tweeënhalf tot drie uur.