Einde testplicht VS

De negatieve COVID-testvereiste is een van de laatste Covid-gerelateerde beperkingen die worden opgeheven. Vanaf vandaag, 12 juni, is het niet langer verplicht een bewijs van een negatieve COVID-test te tonen om de Verenigde Staten binnen te komen. Sinds de VS weer open zijn voor reizigers uit Europa was dit van kracht.

Volgens een overheidsfunctionaris die voorafgaand aan de aankondiging onofficieel met de pers sprak, was er geen wetenschappelijke onderbouwing meer voor de testplicht. Nu het ook echt bevestigd is wordt reizen naar de VS weer iets makkelijker. Passagiers die na middernacht, lokale tijd aan de Amerikaanse oostkust (06:00 uur in Nederland) in het vliegtuig stappen, vanuit welk land dan ook, hoeven niet langer een test te hebben ondergaan. Eerder werd de mondkapjesplicht al afgeschaft.

Wel is het zo dat het aantal infecties in het land toeneemt. In mei werd de symbolische mijlpaal van een miljoen COVID-gerelateerde sterfgevallen bereikt. Gezondheidsdienst CDC (Centers for Disease Control and Prevention) houdt daarom de vinger aan de pols: de PCR-test komt terug indien nieuwe gevaarlijke varianten van corona de kop op steken, zo meldt de overheidsdienst.

Pandemie en politiek

De aankondiging is een nieuwe stap in de pogingen van de regering Biden om de pandemie naar de achtergrond te duwen vóór de tussentijdse congresverkiezingen in november. Democratische kandidaten lijken er niet goed voor te staan.

Kiezers kunnen op 8 november stemmen voor alle zetels van het Huis van Afgevaardigden en 34 van de honderd zetels in de Senaat. In 39 staten en territoria worden parlementen, gouverneurs en andere functionarissen gekozen.