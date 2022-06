Deense staat toont meer interesse in SAS

Denemarken is bereid schulden van de verliesgevende luchtvaartmaatschappij SAS af te schrijven en meer kapitaal te injecteren, op voorwaarde dat ook particuliere investeerders bijdragen, zei minister van Financiën Nicolai Wammen vrijdag.

De aandelenkoers van de luchtvaartmaatschappij, die moeite heeft om kosten te besparen en een staking van piloten probeert af te wenden, steeg na het nieuws met maar liefst 45%. “We zien het voor ons een eigendomsaandeel te hebben van ergens tussen de 22% en tot 30%”, vertelde Wammen aan verslaggevers na een ontmoeting met parlementsleden. De Deense staat bezit op dit moment 21,8% van SAS.

SAS heeft het niet makkelijk en wil onder andere de vlootplanning herzien. Wammen vindt het belangrijk dat niet alleen de overheid maar ook andere partijen opstaan: “Er is een toezegging van een grote en brede meerderheid in het parlement dat we onze verantwoordelijkheid blijven nemen en willen bijdragen aan een oplossing, maar nu moeten ook alle andere partijen hun aandeel leveren”, zei hij.

Het vinden van niet-gouvernementele investeerders wordt daarmee essentieel voor SAS. Ook Rasmus Jarlov van de Deense Conservatieve partij ziet het zo: “Als SAS er niet in slaagt de markten ervan te overtuigen dat ze een levensvatbare en winstgevende toekomst hebben, dan komt er geen geld van de markt of van de Deense staat”.

De Deense overheid is dus voornemens het aandeel van de staat in het bedrijf te vergroten. Toch zijn daarbij wel enkele voorwaarden van toepassing. De Deense staat wil graag invloed in beslissingen die invloed hebben op de positie van SAS op Deense luchthavens. De positie van SAS is belangrijk is voor de Deense economie, vooral door de reisverbindingen met de rest van de wereld, aldus Wammen.