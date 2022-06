Banenmarkt op Schiphol, een terugblik

De banenmarkt die afgelopen weekend gehouden werd op Schiphol is goed bezocht. Pennen, sleutelhangers en notitieboekjes werden door de aanwezige recruiters naarstig uitgedeeld in kantoorgebouw The Base op Schiphol. Vijftig bedrijven trokken alles uit de kast om nieuwe werknemers te paaien.

Een samenwerkingsverband van onder andere Luchtvaart Community Schiphol, Royal Schiphol Group en het UWV organiseerde zaterdag voor de tweede keer een banenmarkt op de luchthaven. De markt moet bijdragen aan het terugdringen van de personeelstekorten die de afgelopen weken lange rijen en geannuleerde vluchten tot gevolg hadden. Extra lokaas: sinds het sociaal akkoord dat Schiphol met de vakbonden sloot, kunnen medewerkers rekenen op een zomertoeslag van 5,25 euro bruto per uur.

Bedrijven pakken groots uit: van VR-simulaties van de werkplek tot games die het werk zouden moeten illustreren. Ook geld wordt in de strijd gegooid: door je contactgegevens achter te laten bij schoonmaakbedrijf Asito maak je kans op vijftig euro. Bedrijfscateraar Eurest belooft zelfs een bonus van vijfhonderd euro als je in dienst treedt.

De eerste editie van de banenmarkt, begin april, werd door driehonderd werkzoekenden bezocht. Met vijftienhonderd aanmeldingen is de belangstelling nu veel groter. Het atrium staat vol met banenmarktbezoekers van alle leeftijden en achtergronden.

Tekorten en hindernissen

De luchthaven heeft in totaal honderden functies te vervullen, vertelt Francien David, directeur van Luchtvaart Community Schiphol. Met ruim vijfhonderd vacatures kampt de beveiliging met het grootste personeelstekort. G4S dat hand- en ruimbagage controleert, is volgens operationeel manager Marco den Haan op zoek naar honderd tot honderdvijftig nieuwe medewerkers.

Ook bij andere bedrijven blijft de vraag hoog. Aviapartner, dat grondafhandelingsdiensten aanbiedt, is nog op zoek naar platform- en bagagemedewerkers. “Niet de meest populaire functie”, vertelt recruiter Sanne van Ancum. “Maar onze nieuwe cao en de zomertoeslag maken het werk aantrekkelijker.” Aviapartner organiseert wekelijks selectieavonden voor geïnteresseerden en biedt contracten in alle vormen om een vaste kern van medewerkers op te bouwen.

Toch blijven er enkele hindernissen bij de personeelswerving. Zo moet je acht jaar aaneengesloten in Nederland hebben gewoond en een onderzoek doorlopen van de AIVD voor een Verklaring Geen Bezwaar (VGB). Dit vanwege het feit dat het werk achter de douane plaatsvindt.

Benschop positief

Dick Benschop, directeur van Schiphol, is blij dat er zoveel bedrijven aanwezig zijn, vertelt hij na een ronde door het atrium. “Er hangt een positieve sfeer en er zijn veel mensen met interesse. Dit biedt veel mogelijkheden voor de zomer en het komend jaar.” Of de banenmarkt op tijd komt om de verwachte zomerdrukte in goede banen te leiden? “We hebben geen alternatief. We proberen zo ver mogelijk te komen.”