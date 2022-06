Opnieuw forse tegenslag voor NH90-helikopter

Noorwegen heeft het contract voor de veertien NH90-helikopters van de luchtmacht met onmiddellijke ingang opgezegd. Reden hiervoor is dat helikopter niet aan de operationele eisen voldoet, zo maakte de Noorse regering bekend in een persbericht.

In 2001 bestelde Noorwegen veertien NH90-helikopters voor de Noorse Kustwacht en de Noorse luchtmacht bij NHIndustries, de producent van de NH90. NHI (NATO Helicopter Industries) is een samenwerkingsverband tussen Airbus Helicopters, Leonardo en GKN Fokker. In 2008 zouden alle helikopters aan Noorwegen geleverd moeten zijn. Volgens de Noorse regering is de leverancier hierbij enorm in gebreke gebleven. Tot nu toe zijn acht helikopters geleverd in een volledig operationele uitvoering. Verder zou de helikoptervloot 3900 uur op jaarbasis inzetbaar moeten zijn, maar was dit de afgelopen jaren in de praktijk slechts zo’n 700 uur.

“We hebben herhaalde pogingen gedaan om de problemen met betrekking tot de NH90 op te lossen in samenwerking met NHI, maar meer dan 20 jaar nadat het contract werd ondertekend, hebben we nog steeds geen helikopters die de missies kunnen uitvoeren waarvoor ze zijn gekocht, en zonder dat NHI in staat is om ons realistische oplossingen voor te stellen.” Dit stelt Gro Jære, directeur-generaal van het Noorse Defensie Materieel Agentschap, in het Noorse persbericht.

Begin dit jaar is er in opdracht van het Noorse ministerie van Defensie een onderzoek uitgevoerd. De conclusie was dat zelfs met extra investeringen, het niet mogelijk zou zijn om de inzetbaarheid en prestaties van de helikopter op een aanvaardbaar niveau te brengen. Noorwegen eist terugbetaling van de volledige kosten ter waarde van vijf miljard Noorse Kroon (bijna 500 miljoen euro). Het land is van plan om binnenkort alle helikopters, reserve-onderdelen en bijbehorende grondapparatuur terug te sturen naar de leverancier.

In een schriftelijke reactie, gepubliceerd op de website van NHI, stelt het bedrijf dat het zeer teleurgesteld is over het besluit van het Noorse Ministerie van Defensie. Het weerlegt de aantijgingen die zowel tegen de NH90 als tegen het bedrijf worden geuit. “NHIndustries kreeg niet de mogelijkheid om het laatste voorstel te bespreken dat is gedaan om de beschikbaarheid van de NH90 in Noorwegen te verbeteren en om tegemoet te komen aan de specifieke Noorse vereisten. NHIndustries beschouwt deze beëindiging als niet rechtsgeldig.”, zo stelt het bedrijf.

De Noorse opzegging is niet de eerste tegenslag voor de NH90. Eind vorig jaar maakte de Australische minister van Defensie bekend dat de 47 Australische NH90’s vroegtijdig worden vervangen. Het Australische leger heeft 41 MRH90 Taipan transporthelikopters, de Australische marine zes MRH90 maritieme helikopters. Ook hier was de reden tegenvallende inzetbaarheid, als gevolg van uiteenlopende problemen. Tien jaar eerder dan oorspronkelijk gepland gaat Australië de Europese helikopters vervangen door UH-60M Blackhawks en MH-60R Seahawks van het Amerikaanse Sikorsky.

Belgische NH90NFH maritieme helikopter © Leonard van den Broek

In 2020 besloot België om de NH90TTH transporthelikopters nauwelijks nog in te zetten. Op die manier kon geld worden bespaard, ten gunste van de NH90NFH maritieme helikopters. Oplopende kosten en verminderde inzetbaarheid speelden bij dit besluit een rol. Nederland beschikt over twintig NH90’s. Na de introductie in 2007 waren er diverse problemen, onder meer met roestvorming. De laatste jaren zouden de helikopters naar tevredenheid functioneren. In juli 2020 stortte een Nederlandse NH90 in zee bij Aruba, waarbij twee bemanningsleden omkwamen.