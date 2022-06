Vliegtuig gestrand om banden met Iran

Eerder deze maand landde Emtrasur’s Boeing 747-300M op Ezeiza International Airport (EZE) in Buenos Aires, Argentinië. Aan boord waren negen Venezolaanse en zeven Iraanse bemanningsleden. Dat riep al snel wat vragen op bij de luchthavenautoriteiten. Sinds 6 juni staat ​​het vliegtuig met de bemanning aan de grond in Argentinië, niet in staat terug te vliegen naar Venezuela door mogelijke banden met het leger van Iran.

Emtrasur is een vrachtluchtvaartmaatschappij, een dochteronderneming van Conviasa, de staatsluchtvaartmaatschappij van Venezuela. De vrachtoperator beschikt over slechts één vliegtuig, een Boeing 747-300M met registratie YV3531. Emtrasur ontving dit vliegtuig eerder dit jaar van de Iraanse luchtvaartmaatschappij Mahan Air. Volgens lokale media is het de eerste van mogelijk drie Boeing 747’s die Emtrasur van Mahan Air zal overnemen en op dit moment is Conviasa dan ook op zoek naar piloten voor deze toestellen.

Sinds de aankoop van het vliegtuig voert Emtrasur vrachtvluchten uit over de hele wereld. Volgens gegevens van FlightRadar24.com is deze Boeing 747-300M op luchthavens geweest zoals Querétaro en Toluca (Mexico), Belgrado (Servië), Moskou (Rusland), Oranjestad (Aruba), Minsk (Wit-Rusland) en Ciudad del Este ( Paraguay).

Het was in Paraguay waar de vragen over de operaties met deze machine begonnen op te spelen. Op 13 mei voerde Emtrasur een vlucht uit naar Ciudad del Este en landde met achttien mensen aan boord: zeven Iraanse burgers en elf Venezolaanse. In een interview met een lokaal radiostation zei Douglas Cubilla, medewerker van de Paraguayaanse burgerluchtvaartautoriteiten: “Het riep wat vragen op dat er meer mensen aan boord waren (dan de gebruikelijke bemanningsgrootte, red.), maar ze hebben dat aantal aangegeven en we kunnen niet ingrijpen. Ze geven een bepaald aantal bemanningsleden aan en hebben hun redenen om het te doen.”

Banden met Iran

Een maand later, op 6 juni, vertrok de Jumbo vanuit Mexico op weg naar Buenos Aires via Caracas. Door het slechte weer moest het toestel uitwijken naar Córdoba, om even later de korte vlucht tussen Córdoba en Buenos Aires uit te voeren. Toen begonnen de activiteiten echt verdacht te worden. Volgens bepaalde Argentijnse politici vloog de Boeing 747 van Emtrasur tussen Córdoba en Buenos Aires met uitgeschakelde transponder. Het vliegtuig landde zonder verdere problemen in Ezeiza waarna de autoriteiten de lading controleerden zonder iets verdachts te vinden. Toch wordt vermoed dat een deel van de Iraanse bemanningsleden banden heeft met de Iraanse Revolutionele Garde.

Emtrasur’s 747 zou op 8 juni Buenos Aires verlaten. Volgens FlightRadar verliet het vliegtuig Ezeiza rond 17:48 UTC, om ongeveer een half uur later terug te keren naar de luchthaven. De redenen voor hun terugkeer naar Buenos Aires zijn momenteel niet bekend. Sindsdien zijn zowel het vliegtuig als de bemanning gestrand in Argentinië. Blijkbaar wil geen enkel bedrijf of de regering zorgen voor de Boeing 747 van Emtrasur en deze van brandstof of hulp voorzien, omdat ze vrezen dat ze sancties van de Amerikaanse regering kunnen oplopen vanwege de voor de hand liggende banden met het Iraanse regime en de voormalige exploitant, Mahan Air. Mahan staat op Amerikaanse sanctielijsten. Hoe het nu verder moet met het toestel is onduidelijk maar het is zeker een opmerkelijke situatie die ook in de Argentijnse politiek uitgebreid besproken wordt.