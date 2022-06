Akkoord over akkoord

Leden van zowel CNV als FNV hebben ingestemd met het Schiphol-akkoord dat vakbonden eind mei sloten met de luchthaven.

Er werden onder meer afspraken gemaakt over roosters, werktijden, gratis parkeren en, misschien wel de belangrijkste, over de lonen. Werknemers in diverse sectoren ontvangen een toeslag. De beveiliging, schoonmakers en grondafhandeling staat bijvoorbeeld tot 5 september een zomertoeslag te wachten. Dat betekent dat zij 5,25 euro bruto extra per uur ontvangen. Tóch blijft Erik Maas, onderhandelaar van CNV Vakmensen, op zijn hoede. “Er zijn ook vraagtekens over het tijdelijke karakter van de toeslagen. Straks is die toeslag weg en zijn we weer terug bij af, zeggen sommigen”, zegt hij in een verklaring.

Stap vooruit

De werkomstandigheden waren voor het akkoord niet om over naar huis te schrijven. Joost van Doesburg, bestuurder van FNV, is dan ook blij dat het akkoord bereikt is. “De mensen op Schiphol krijgen met dit akkoord de waardering die ze verdienen. Ze hebben keihard gewerkt en dat zal de komende tijd ook weer nodig zijn. Het is nu zaak dat de vakbonden en Schiphol Group vaart maken met het uitvoeren van het plan. Zo kan het vertrouwen bij de medewerkers weer hersteld worden”, aldus Van Doesburg. Medewerkers hebben vanaf volgend jaar recht op minstens tien aaneengesloten vakantiedagen in de zomerperiode. Tevens hoeven zij geen geld meer te betalen voor koffie, thee en water.

Inzet Marechaussee

Tot slot kunnen beveiligers een beroep doen op de Marechaussee wanneer het erg druk is bij de security. Eerder liep het bijna uit te hand doordat reizigers met elkaar (en het personeel) op de vuist dreigden te gaan. Met behulp van de Marechaussee kon een vechtpartij voorkomen worden. Dat de security vanaf nu, indien nodig, een beroep op de Marechaussee kan doen, is volgens Maas een stap in de goede richting. “Dat geeft een veiliger gevoel. Incidenten zoals op die bewuste zondagavond, toen de situatie uit de hand liep, zijn er gelukkig niet meer geweest. Het blijft wel elke dag scherp opletten of de situatie beheersbaar blijft”, aldus de onderhandelaar van CNV Vakmensen.