Grote stakingen in aantocht bij Ryanair

Nadat deze week al duidelijk werd dat er een grootschalige staking in de lucht hing omdat het rommelde tussen Ryanair en twee Spaanse vakbonden, is nu ook bekend wanneer die precies plaatsvindt. Eind deze maand legt het personeel in Spanje het werk neer.

De staking is gepland op 24, 25, 26 en 30 juni en 1 en 2 juli. Werknemers van de Ierse prijsvechter leggen het werk neer omdat het bedrijf weigert te onderhandelen over hogere lonen. De Spaanse vakbonden zijn in gesprek met bonden in België, Frankrijk, Italië en Portugal om zo door heel Europa acties te organiseren. In Italië staakten piloten en cabinepersoneel van verschillende budgetluchtvaartmaatschappijen, waaronder Ryanair, reeds afgelopen woensdag. Daar wil het personeel beter worden betaald en onder meer makkelijker verlof kunnen aanvragen. Van een Nederlandse deelname is geen sprake daar Ryanair geen Nederlandse basis meer heeft als gevolg van een eerder conflict met de bonden.

Onderhandelingen

De onderhandelingen met de vakbonden liepen tot op heden steeds op niets uit. Zij stellen dat Ryanair er nog steeds voor kiest de minimumloonovereenkomst en willekeurige loonsverlagingen niet te herzien. Ook de beperkte verloven die de maatschappij wil toestaan stemmen de vakbonden ontevreden en worden gezien als reden voor de staking. Ryanair geeft aan nog steeds aanzienlijke verliezen te lijden en dat het herstel van de pandemie nog maar net begint. Op grond daarvan meent het bedrijf niet te kunnen meegaan met de vakbonden in hun looneisen die ze als ‘onredelijk’ bestempelen. Ryanair beëindigde de gesprekken vanwege aanhoudende stakingsdreigementen. Die lijken nu echter te worden doorgezet. Ook in België kwam Ryanair recentelijk in conflict met het personeel.

Stakingen en herstel

Stakingen kunnen het prille herstel van Ryanair na de coronacrisis in gevaar brengen. Tijdens het hoogseizoen deze zomer kan de vraag naar reizen het niveau bereiken van voor de pandemie in 2019. De stakingen vergroten ook de druk op luchthavens die al kampen met personeelstekorten en lange wachttijden. Door heel Europa hebben luchtvaartmaatschappijen daarom vluchten moeten schrappen.