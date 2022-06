Kritiek werkwijze KLM en Transavia: “Ronduit schandalig”

De manier waarop KLM en Transavia reizigers van geannuleerde vluchten terugbetalen, is volgens de Consumentenbond in strijd met de Europese regels voor passagiersrechten.

Daarin staat dat luchtvaartmaatschappijen zelf verantwoordelijk zijn voor de terugbetaling van tickets. Echter, de Consumentenbond constateert dat zij reizigers moeten verwijzen naar reisbureaus of ticketsites om op die manier geld terug te krijgen. “Luchtvaartmaatschappijen lichten passagiers verkeerd voor, dat is enorm verwarrend. En soms weigeren ze zelfs halsstarrig om terug te betalen, dat is ronduit schandalig”, licht Sandra Molenaar, directeur van de Consumentenbond, toe in een verklaring.

Terugbetaling via D-Reizen

Het is niet de eerste keer dat de Consumentenbond zich hierover uitlaat. In maart dit jaar vroeg de bond aan Mark Harbers, minister van Infrastructuur en Waterstaat, om te kijken naar de naleving van de wettelijke regels omtrent geannuleerde vluchten van KLM en Transavia. De Consumentenbond liet toentertijd weten dat reizigers die tussen 2019 en 2021 via D-Reizen boekten nog circa 800 euro (of meer) per passagier terug zouden moeten krijgen. D-Reizen ging echter failliet, maar KLM zei het geld wel overgemaakt te hebben aan het reisbureau waarmee zij aan de ‘verplichting voldeed’.

Dat geld is volgens de Consumentenbond echter nooit bij de gedupeerde klanten aangekomen. “Daarom gaan wij KLM namens een consument aansprakelijk stellen voor de schade die zij heeft geleden door verkeerde informatie. In de hoop dat andere consumenten het er ook niet bij laten zitten en dat KLM dan eindelijk in beweging komt. En we roepen de ILT op om de al eerder aan KLM opgelegde last onder dwangsom te innen”, vervolgt Molenaar.

Kritiek op houding KLM

Voor de terugbetaling van een geannuleerd vliegticket geldt een vervaltermijn van twee jaar. Voor een groot aantal reizigers is dat al in zicht. De Consumentenbond liet eerder weten dat KLM het laat aankomen op bezwaar- en beroepsprocedures. De houding van de maatschappij bevalt de bond dan ook niet. “De luchtvaartmaatschappij wordt in de lucht gehouden door financiële steun van de overheid, maar leeft de regels van diezelfde overheid niet na”, aldus de directeur van de Consumentenbond.