Schiphol-topman laat niets los over ‘constructief gesprek’

Schiphol-topman Dick Benschop heeft gisteren een ‘constructief gesprek’ gehad. Echter, op details wordt niet ingegaan.

Het gesprek werd gevoerd met Sigrid Kaag, minister van Financiën, en Mark Harbers, minister van Infrastructuur en Waterstaat. Het enige wat duidelijk is, is dat er gesproken is over de huidige situatie op Schiphol. De woordvoerder van de luchthaven stelt bij Algemeen Dagblad dat ‘de stand van zaken op Schiphol en de vervolgacties van de luchthaven richting de zomer’ besproken zijn. Daarnaast zijn conversaties tussen Benschop en de Staat niet ongewoon: regelmatig gaan de partijen met elkaar om de tafel.

Afspraken over werkomstandigheden

Eind mei moest Benschop zich verantwoorden in de Tweede Kamer. Vlak voor aanvang kwamen de topman van Schiphol en Joost Doesburg, FNV-onderhandelaar, met het nieuws dat er een akkoord bereikt is over de werkomstandigheden op de luchthaven. Daarin komen de hoofdlijnen ter sprake en is een geplande staking in ieder geval van tafel, een meevaller voor Schiphol, want een nieuw staking kan het gezien de drukte écht niet veroorloven. Er zijn onder meer afspraken gemaakt over de roosters, werktijden, gratis parkeren en de inzet van Marechaussee op piekmomenten. Maar de belangrijkste stap is de loonsverhoging. FNV eiste al eerder dat werknemers minimaal veertien euro per uur moesten gaan verdienen. Medewerkers in diverse sectoren ontvangen verschillende toeslagen. Ondanks de stap in de goede richting zijn nog niet alle problemen van tafel. Gevreesd wordt dat het komende zomer alsnog druk zal worden.

Benschop door het stof

Na de aankondiging van het akkoord trok de CEO van het grootste vliegveld van Nederland het boetekleed aan. “Er is te lang gefocust op kosten en groei. Het wordt tijd voor een aanpak van kwaliteit”, zei Benschop toentertijd in de Tweede Kamer. Naar aanleiding van kritiek van Kamerleden werd de topman op het matje geroepen. De luchthaven lag niet alleen onder vuur wegens de drukke omstandigheden, maar de afwezigheid van Benschop tijdens de chaos sprak hen eveneens niet aan. De Schiphol-topman reisde onder meer af naar Washington om een prijs in ontvangst te nemen en vertrok daarna richting het World Economic Forum in Davos.