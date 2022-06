Met Norse Atlantic naar de overkant

Goedkoop de oceaan over: de belofte die Norwegian enkele jaren geleden nog kon waarmaken. Nu gaat opvolger Norse Atlantic het proberen. De eerste verbinding, tussen Oslo en New York JFK, is nu een feit. Gisteren, 14 juli, is deze eerste oversteek gemaakt en in de komende weken wordt het schema uitgebreid met meer vluchten en bestemmingen.

Het bedrijf meldde begin dit jaar van de Amerikaanse autoriteiten groen licht te hebben gekregen voor vluchten tussen Europa en Amerika: “We zijn verheugd met de goedkeuring door het Ministerie van Transport van onze betaalbare trans-Atlantische vluchten”, zei CEO Bjørn Tore Larsen toen. Nu is het zover. “Betaalbare en milieuvriendelijkere service voor reizigers tussen Europa en de Verenigde Staten”, is het doel van de Noorse maatschappij.

Norse werd begin 2021 opgericht en hoopt met een betere formule het gat in de markt te dichten dat daar is achtergelaten door Norwegian. Al voor de pandemie worstelde deze maatschappij ermee om de longhaul-operatie winstgevend te krijgen. In januari 2021 viel officieel het besluit de trans-Atlantische divisie op te doeken. Na een grondige reorganisatie richt Norwegian zich nu nog uitsluitend op Europese vluchten. Inmiddels beschikt Norse over de benodigde vergunningen en toestellen -ook Boeing 787’s- voor de langeafstandsvluchten.

Toekomstige planning Norse

De komende tijd worden er lijndiensten gestart van Oslo naar Fort Lauderdale (18 juni), Orlando (5 juli) en Los Angeles (9 augustus). Ook kondigde Norse aan deze zomer van Londen Gatwick naar New York te gaan vliegen en Berlijn met zowel New York als Los Angeles te verbinden. Op termijn moeten er eveneens vluchten komen vanuit Parijs. Of Norse, net als Norwegian, ook op Schiphol neerstrijkt is nog niet bekend.