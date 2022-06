Schiphol komt met ‘wachttijd-schermen’

Schiphol plaatst extra schermen in de terminal waarop de voorspelde wachttijd is te zien tot aan de veiligheidscontrole. De luchthaven heeft die deze week bij wijze van proef geplaatst in vertrekhal 1 en binnenkort volgen meer plekken.

De schermen zijn een aanvulling op de reguliere borden vlak bij de security, waarop de actuele wachttijd al was te zien. Reizigers kunnen nu ook op andere plekken, bijvoorbeeld als ze in een lange rij staan in de vertrekhal, zien hoe lang ze erover doen.

‘Meer zekerheid’

“Niet weten hoe lang je in de rij staat en de angst om je vlucht te missen, behoren tot de vervelendste onzekerheden die je hebt als reiziger op een luchthaven”, zegt Patricia Vitalis, directeur Airport Operations. “Het zijn begrijpelijkerwijs ook de meestgestelde vragen. Met deze schermen willen we reizigers meer zekerheid bieden als ze in de rij staan.”

Drukte

De afgelopen maanden heeft Schiphol met ernstige drukte te kampen gehad. De luchthaven hoopt op verbetering ten opzichte van de dieptepunten van afgelopen tijd. Toch maken de vakbonden als FNV zich zorgen over de werkdruk voor de werknemers in onder andere de beveiliging en bagageafhandeling

Schiphol-topman Dick Benschop gaf in mei aan een redelijke inschatting te willen maken om vast te stellen hoeveel personeel er aanwezig zal zijn tijdens de zomerperiode. Op basis daarvan bepaalt Schiphol of vluchten wel of geen doorgang kunnen vinden. Hoewel zowel Benschop als de KLM annuleringen niet zagen zitten lijkt dit toch serieus tot de mogelijkheden te behoren. Voor nu zouden de schermen in ieder geval duidelijkheid moeten verschaffen en daarmee het personeel deels moeten ontlasten.

Buitenland

Overigens is het kampen met personeelstekorten niet een specifiek Nederlands probleem. De Londense luchthaven Heathrow heeft er bijvoorbeeld ook last van, met als gevolg dat er op de groei van British Airways een rem is komen te staan.