Tot negentig procent salarisverhoging Amerikaanse piloten

Piloten bij de Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Piedmont Airlines kunnen een tot wel 87 procent hoger salaris verwachten.

In de Verenigde Staten kampen veel luchtvaartmaatschappijen, de regionale maatschappijen in het bijzonder, met pilotentekorten. Een belangrijke reden hiervoor zijn de slechtere arbeidsvoorwaarden die dergelijke bedrijven hun personeel doorgaans bieden. Veel werknemers vertrekken daardoor naar andere ondernemingen.

Uurloon

Bij Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen is het gebruikelijk dat een piloot uitsluitend betaald krijgt voor de uren die hij of zij daadwerkelijk vliegt. Dit leidt ertoe dat vliegen op korte routes slecht betaalt. Door relatief veel tijd op de grond te besteden verdient het personeel bij regionale luchtvaartmaatschappijen over het algemeen minder dan bij mainline-maatschappijen.

Salaris

Waar een eerstejaars First Officer bij Piedmont 51 dollar per uur verdiende, zal dit toenemen tot 90 dollar per uur. Eerstejaars captains gaan er met 87 procent op vooruit, hun salaris wordt verhoogd van 78 naar 146 dollar per uur. Andere regionale luchtvaartmaatschappijen, zoals Envoy Airlines, voeren ook salarisverhogingen door.

Tekort

Piedmont Airlines dat regionale vluchten uitvoert voor American Airlines, moet vanwege het heersende pilotentekort momenteel tien van haar Embraers aan de grond houden. Ook andere Amerikaanse maatschappijen zijn genoodzaakt deze maatregel te nemen vanwege het gebrek aan piloten.