Vliegverkeer in Zwitserland urenlang plat door mankement

Een technisch mankement legde de Zwitserse luchtverkeersleiding Skyguide urenlang lam. Daarom moest het luchtruim boven Zwitserland worden gesloten. Vluchten van en naar Zürich en Genève werden geannuleerd of omgeleid.

Op woensdag 15 juni had er bij Skyguide in de vroege ochtenduren een technische storing plaats. Dit met serieuze gevolgen: om veiligheidsredenen moest het Zwitserse luchtruim worden afgesloten voor verkeer. Zodoende waren urenlang geen vluchten boven Zwitserland.

Op de luchthavens van Zürich en Genève betekende dit dat tot 9:00 uur vliegtuigen niet konden opstijgen en landen. Alle vluchten naar deze Zwitserse luchthavens werden tot nader order opgeschort. Langeafstandsvluchten die ‘s ochtends hadden moeten aankomen, zijn omgeleid.

Omleidingen

Vliegtuigen van Etihad (afkomstig uit Abu Dhabi), Singapore Airlines (Singapore), Thai Airways (Bangkok) en United (Washington) met als bestemming Zürich werden naar München gestuurd. Een Zwitsers vliegtuig uit Shanghai moest in Wenen landen en twee vluchten van United (uit Chicago en New York) landden in Frankfurt. Onderweg naar Genève werd een Boeing 767 afkomstig uit New York door United naar Parijs gestuurd. De luchthaven Basel/Mulhouse werd niet getroffen. Hier nam de Franse luchtverkeersleiding het werk over.

Swiss, de meest getroffen luchtvaartmaatschappij, zei dat het inkomende langeafstandsvluchten omleidde naar verschillende luchthavens in de buurt, waaronder Lyon, Milaan en Wenen. Europese vluchten werden gecanceld. Men probeert echter “zo snel mogelijk oplossingen te vinden voor de getroffen passagiers in deze uitdagende situatie”, aldus de luchtvaartmaatschappij.

Grote IT-fout

Skyguide gaf geen details over het type storing, het is alleen bekend dat het een grote IT-storing was. Uiteindelijk kwam om 8.30 uur het positieve nieuws: Volgens de Zwitserse luchtverkeersleiding was de technische storing verholpen. De luchtruimblokkade was opgeheven.

Geleidelijke opleving

De luchthavens van Genève en Zürich hervatten vervolgens geleidelijk hun activiteiten. Toch verloopt nog steeds niet alles normaal. In Zürich bijvoorbeeld vond slechts ongeveer de helft van de vluchten plaats tot 9.30 uur. Gestaag werkt de luchthaven toe naar de geplande capaciteit.