Airbus A321XLR debuteert in het luchtruim | Video

De Airbus A321XLR heeft gisteren de eerste vlieguren gemaakt. Het toestel verliet vorige maand de spuithal.

Het vliegtuig, met registratie F-WXLR, steeg woensdag om 11:05 uur op vanaf Hamburg Flinkenwerder Airport. Aan boord van de machine zaten twee testpiloten en drie testingenieurs. Iets meer dan vier en een half uur vloog de A321XLR rondjes boven het noorden van Duitsland. Enkele keren week het toestel uit richting het midden van Duitsland. Gedurende de vlucht werden onder meer de besturing, motoren en systemen getest. Dat deden de piloten door hoog en laag te vliegen, én de snelheden af te wisselen. De A321XLR landde uiteindelijk om iets na half drie weer op Hamburg Flinkenwerder Airport.

Luchtvaart ontwikkelt verder

Met de testvlucht van het zuinigere vliegtuig is een stap in de goede richting gezet om de luchtvaart verder te verduurzamen. “Dit is een belangrijke mijlpaal voor de A320-reeks en voor onze klanten wereldwijd. Als de A321XLR eenmaal in gebruik genomen kan worden, kunnen luchtvaartmaatschappijen langeafstandscomfort aanbieden op een vliegtuig met één gangpad, dit dankzij de unieke Airspace-cabine. Met de A321XLR kunnen nieuwe routes geopend worden met onklopbare economische en ecologische prestaties”, aldus Philippe Mhun, EVP Programs & Services van Airbus, in een verklaring.

De A321XLR voerde testvlucht uit boven het noorden van Duitsland © Flightradar24.com

Zuiniger dan voorgangers

Eind december vorig jaar werd de laatste hand gelegd aan de fabricage van het prototype. De A321XLR heeft een Rear Centre Fuel Tank die circa dertienduizend liter brandstof kan bevatten. In vergelijking met de LR-versie vliegt dit type 1.300 kilometer verder. Daarmee komt het toestel op een totaal bereik van 8.700 kilometer. Tevens is het een stuk zuiniger dan haar voorgangers. In totaal ligt het brandstofverbruik per stoel dertig procent lager. Daarnaast zorgt de machine voor minder geluidsoverlast. Verwacht wordt dat begin 2024 luchtvaartmaatschappijen de eerste toestellen in gebruik nemen. Tot nu toe hebben twintig klanten samen 500 bestellingen bij Airbus geplaatst voor de A321XLR.