Nieuw type stoelen in nieuwe Airbus-toestellen KLM en Transavia

Recaro Aircraft Seating gaat de nieuwe Airbus A320neo-serie van KLM en Transavia in 2023 voorzien van Business Class- en Economy Class-stoelen.

In totaal worden de stoelen in honderd toestellen geplaatst. KLM krijgt voor in de cabine het type BL3710 (Business Class), terwijl daarachter het type SL3710 (Economy Class) volgt. De machines van Transavia worden alleen uitgerust met de SL3710. Beide types worden voorzien van extra functies. Die van KLM krijgen een BYOD-houder en USB-C stopcontact; Transavia moet genoegen nemen met enkel die laatste. Verder worden de rugleuningen herontworpen. De stoelen zijn ook een stuk lichter dan hun voorgangers. “Na een intensief aanbestedingsproces waren we als KLM en zowel Transavia Airlines in Frankrijk als in Nederland blij om gezamenlijk de Recaro nieuwe stoelen te selecteren”, aldus Boet Kreiken, EVP Customer Experience bij KLM, in een verklaring.

Stoelen sluiten aan bij doelstelling

De levering van de stoelen begint in de zomer van 2023. “Ons flexibele en dynamische klantenteam, in combinatie met onze op elkaar afgestemde doelstellingen op het gebied van duurzaamheid, heeft geresulteerd in een sterk partnerschap met KLM, Transavia Airlines en Transavia France. Ik ben ervan overtuigd dat onze stoelen hun passagiers nog vele jaren goed van dienst zullen zijn”, stelt Dr. Mark Hiller, CEO van Recaro. Alhoewel de stoelen identiek zijn, zullen de beide maatschappijen wel hun eigen kleurstelling kiezen voor de bekleding.

Airbus-order KLM Group

KLM Group sloot halverwege december vorig jaar een Airbus-order. Deze bestelling maakt deel uit van een overeenkomst tussen Air France-KLM en de vliegtuigbouwer. Met de order slaat het concern een duurzamere koers in. De machines produceren tot vijftig procent minder geluid dan de huidige Boeing 737-vliegtuigen. Tevens verbruiken de toestellen vijftien procent minder brandstof. De samenwerking met Recaro past volgens Kreiken dan ook prima in dat plaatje. “De juiste combinatie van comfort, betrouwbaarheid, gewicht, duurzaamheid, carbon footprint reductie en economie leidde tot de beslissing om opnieuw met Recaro te werken”, stelt hij. Naar verwachting zullen de Airbus A320neo/A321neo’s eind 2023 de huidige 737-vloot vervangen.