Spaanse maatschappij bestelt grote luchtschepen

De regionale luchtvaartmaatschappij Air Nostrum heeft tien luchtschepen met honderd zitplaatsen gereserveerd bij de Britse fabrikant Hybrid Air Vehicles (HAV). De schepen zouden na 2026 in dienst genomen moeten worden.

Air Nostrum is de eerste luchtvaartmaatschappij met interesse in de Hybrid Air Vehicles (HAV) Airlander 10. Het bedrijf heeft een vloot van tien van deze luchtschepen ‘gereserveerd’ en wordt hiermee de launching customer.

De HAV Airlander 10 biedt plaats aan maximaal honderd personen en kan maximaal vijf dagen in de lucht blijven. Het kan tot 4.000 mijlen afleggen op een maximale hoogte van 20.000 voet, en is ontworpen om met een minimale CO2-uitstoot -tot 90% minder dan bij toestellen met een vergelijkbaar aantal passagiers- te vliegen.

Air Nostrum verwacht de eerste Airlander 10 in 2026 in ontvangst te nemen, met het oog op het exploiteren van regionale routes rond Spanje met het vliegtuig. Carlos Beromeu, topman van Air Nostrum, zei over de bestelling: “We onderzoeken elke mogelijke manier om onze ecologische voetafdruk te verkleinen. Dit is iets wat we al jaren doen. De Airlander 10 zal de uitstoot drastisch verminderen en om die reden hebben we deze afspraak gemaakt met HAV. Duurzaamheid is nu al een onbetwistbaar gegeven in de dagelijkse bedrijfsvoering van de commerciële luchtvaart. Overeenkomsten zoals deze zijn een zeer effectieve manier om de decarbonisatiedoelstellingen te bereiken.”