Corendon annuleert en verplaatst vluchten

Corendon verplaatst komende zomer 150 vluchten van Schiphol naar Rotterdam The Hague Airport. Ook worden enkele geannuleerd.

Zo’n 35 vluchten vinden geen doorgang. Deze worden samengevoegd met andere vluchten, iets waar KLM, Transavia en TUI niet aan beginnen wegens hoge bezettingsgraden. Voor een aantal vluchten wordt uitgeweken naar regionale vliegvelden waarbij er 150 vertrekken vanaf Rotterdam The Hague Airport. De Zuid-Hollandse luchthaven gaf hiervoor een akkoord. Eerder liet dit vliegveld weten niet een oneindig aantal vluchten over te kunnen nemen, omdat zij eveneens te maken heeft met personeelstekorten. Het verschil met Schiphol is dat deze voorlopig nog ‘beheersbaar’ zijn. Daarom besloot Corendon nu al maatregelen te nemen. “Door snel te handelen hadden we de mogelijkheid de beperkte ruimte te gebruiken die er in Rotterdam nog was”, aldus Steven van der Heijden, topman van de luchtvaartmaatschappij, in een verklaring.

Niet voor iedereen prettig

Terwijl een groot aantal reizigers zich eerder nog positief opstelde tegenover het vertrekken van andere luchthavens, blijkt nu dat niet iedereen daarop zit te wachten. “We begrijpen dat sommige klanten het vervelend vinden om vanaf een andere luchthaven te vertrekken, maar het is een beter alternatief dan de hele vakantie te moeten annuleren. Toen we in de meivakantie een paar vluchten verplaatsten naar Rotterdam hebben we gemerkt dat het voor de meeste vakantiegangers een grote opluchting was om vanaf een kleiner en overzichtelijk vliegveld te kunnen vertrekken”, vervolgt de CEO van Corendon die toevoegt dat de vakantieaanbieder nog geen officiële informatie kan geven over specifieke vluchten.

Luchthavens buiten de grens

Naast vluchten vanaf Rotterdam The Hague Airport toonde Corendon interesse in luchthavens over de grens. Deze zomer vliegt de maatschappij dan ook vanaf Münster, Weeze, Düsseldorf en Keulen. Deze vliegvelden worden daardoor verbonden met Antalya, Bodrum (Turkije), Mallorca, Ibiza, Gran Canaria, Tenerife (Spanje), Kreta, Kos en Rhodos (Griekenland). In totaal gaat het om circa 100.000 vakanties. Deze vluchten worden echter uitgevoerd door Corendon Airlines International.